به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی ظهر یکشنبه در مراسم روز جهانی نابینایان تصریح کرد: به منظور بهبود عبور و مرور معلولان اقداماتی آغاز شده اما لازم است افزایش یابد.
وی افزود: لازم است از ظرفیتهای قانونی و شهروندی به شکل مطلوب استفاده شده و زمینه مناسبسازی معابر فراهم شود تا بتواند با کار کارشناسی رفت و آمد نابینایان را تسهیل کرد.
فرماندار اردبیل خواستار مطالعه طرحهای مناسبسازی توسط شورای شهر شد و تأکید کرد: شورای شهر میتواند بعد از احصا اطلاعات ضرورتهای مناسبسازی را به شهرداری ارائه کند.
زنجانی با ذکر مثالی به اجرای کمربندی اردبیل در قالب طرح تفضیلی شهر اشاره کرد و افزود: این طرح توسط هر مسئولی که پای کار میآید لازمالاجرا است و میبایست مشابه آن در مناسبسازی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین به ضرورت رعایت حقوق استخدامی معلولان تأکید کرد و افزود: انتظار میرود با تعامل با دانشگاهها و مراکز درمانی نیازهای معلولان رفع شود.
در این مراسم رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل نیز به ضرورت توسعه خدمات به معلولان تأکید کرد و گفت: لازم است با خدمات بهینه نیازهای زندگی اجتماعی و شهرنشینی معلولان تأمین شود.
ذکی اله خوشبخت متذکر شد: شهرداری و شورای شهر اردبیل برای مناسبسازی معابر اهتمام دارد و در طی سالهای اخیر نیز اقدامات مطلوبی در این خصوص صورت گرفته است.
