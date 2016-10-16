باید از دولتی شدن شهرداری ها جلوگیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در دویست ونود وهفتمین جلسه شورا با اشاره به روند تدوین لایحه مدیریت شهری، گفت: با توجه به اهمیت این لایحه مقرر شده است که نتایج کمیته های ۶ گانه در کمیسیون اصلی نیز با حضور وزرا، شهردار و نماینده شورای عالی استان ها بررسی شود از اینرو ما موارد موجود را که به صورت کتابچه در آمده در اختیار اعضای شورا قرار داده ایم تا هر چه بیشتر از نقطه نظرات شما استفاده کنیم.

وی ادامه داد: یکی از اختلافات مهم در این زمینه نحوه انتخاب شهردار است که عموم شوراهای کشور موافق این هستند که شهردار توسط شوراها انتخاب شود. البته آنچه در کمیته ها تصویب شده انتخاب شهردار توسط مردم است ولی از آنجا که در کشور حزب وجود ندارد و انتخاب شهردار یک کار تخصصی است، می بایست استدلال محکمی در این زمینه ارائه دهیم تا اعضای کمیسیون مجاب شوند که انتخاب شهردار یک کار تخصصی است و باید از سوی شوراها صورت گیرد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین، گفت: موضوع دیگر پیشگیری هرچه بیشتر از دولتی شدن شهرداری ها است، در این لایحه اصلاح امور مدیریت شهری به سازمان شهرداری ها واگذار شده است و این در حالی است که دولتی شدن شهرداری موجب عدم خدمت رسانی صحیح به شهروندان خواهد شد.

وی افزود : ما عموما با این موضوع موافق نبوده و نیستیم و باید از دولتی شدن شهرداری جلوگیری کنیم.