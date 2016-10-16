فلسفه بازی «آلگری» شبیه به «گواردیولا» است

به گزارش خبرگزاری مهر، «مهدی بن عطیه» بازیکن حال حاضر تیم فوتبال یوونتوس، در سال ۲۰۱۴ باشگاه رم را به مقصد بایرن مونیخ ترک کرد تا زیر نظر «پپ گواردیولا» سرمربی وقت «باواریایی ها» بیشتر بدرخشد، اما علیرغم حضور ثابتش در ترکیب رم، وی در بایرن کمتر فرصت حضور در میدان را پیدا کرد.

اکنون که وی به صورت قرضی در تیم قهرمان سری آ مشغول به کار است، اعتقاد دارد «ماسیمیلیانو آلگری» سرمربی این تیم و «گواردیولا» سرمربی فعلی منچسترسیتی، فلسفه مشابهی در فوتبال دارند.

وی بعد از پیروزی دو بر یک تیمش مقابل اودینزه در روز شنبه، به «اسکای ایتالیا» گفت: «آلگری» چیزهایی از ما می خواهد که خیلی از آنها را «گواردیولا» هم در بایرن می خواست. هر دو مربی همیشه می خواهند که نگرش تهاجمی داشته باشید و ابتکار عمل را در دست بگیرید. اگر در یک بازی خانگی بازی با نتیجه تساوی بدون گل در حال انجام باشد، باید ریسک کنید تا راه نفوذی در خط دفاعی حریف پیدا کنید. «آلگری» برای ما یک تضمین است و از اینکه اینجا هستم خیلی خوشحالم.

«پائولو دیابالا» با دو گلی که در این بازی به ثمر رساند، ستاره «بیانکونری» بود و باعث شد تا آنها سه امتیاز بازی را کسب کنند.

ملی پوش مراکشی درباره این بازیکن ۲۲ ساله گفت: او به سطح «روبرت لواندوفسکی» و «فرانچسکو توتی» خواهد رسید. او نابغه گشودن گره همچنین بازی هایی است. گذشته از دو گلی که به ثمر رساند و پاس هایی که ارسال کرد، در بازی ها فوق العاده مؤثر است. دیابالا می تواند بازیکن تراز اولی شود، هنوز خیلی جوان است.

همچنین این مدافع میانی ۲۹ ساله افزود: باید احتیاط کنیم. از تیمی نمی ترسیم و قدرتمندترین هستیم. ولی سر سخت ترین رقیب ما این است که از قبل فکر کنیم برنده بازی هستیم.