تبیین شناخت نقش حضرت زینب(س) در قیام کربلا ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر یکشنبه در همایش رهروان زینبی که در پایانه معراج برگزار شد، با اشاره به شعر معروف «سر نی در نینوا می‌ماند اگر زینب نبود»، اظهار کرد: این شعر بیان واقعیتی است که شناخت این واقعیت نیازمند تبیین و تحلیل است.

وی با بیان اینکه جریان عاشورا و معرفت شناسی زینب(س) یک پایه عظیم در فتح معرفت شناسی کل عاشورا است و تا معرفت شناسی زینب(س) صورت نگیرد معرفت شناسی کربلا ناقص است، افزود: با هیچ بیانی نمی‌توانیم ماهیت اصلی عاشورا را برای اشخاص تبیین کنیم اگر در کنار آن تبیین نقش آفرینی زینب(س) در انقلاب نباشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تاکید به اینکه زد و خورد عاشورا و تمام انعکاس تاریخی آن فقط بر کشته شدن‌ها و شکست خوردن یک جمعیت اقلیت در برابر یک جمعیت زیاد بود، ابراز کرد:اگر زینب(س) را تحلیل نکنیم، عاشورا صورت انقلاب به خود نمی‌گرفت.

وی با بیان اینکه کربلا مطرح نمی‌شد اگر نقش آفرینی زینب(س) نبود و برای روشن شدن این مطالب تعمق بیشتری لازم است، عنوان کرد: زنان متدین و با ایمان در حوزه معرفت شناسی در سطح بالای فکری در وضعیت مناسبی قرار گرفته‌اند و حتی شاید در برخی موارد از مردان پیشتاز باشند.

اگر نقش آفرینی زینب(س) در کربلا نبود، کربلا محقق نمی‌شد

آیت الله علم الهدی ادامه داد: وجه تمایز زنان با مردان فراغت فکری است که زنان با وجود این فراغت فکری و سواد و معلومات ایجاب می‌کند مطالب را عمیق تر درک کنند و از بینش قوی و بصیرت بالای خود کمال بهره را ببرند.

وی با اشاره به عقیده تحلیل‌گران مبنی بر اینکه چرا امام با ۱۲۰ هزار نفر جنگید و زن آبستن و بچه‌ شیرخواره را همراه خود به نبرد برد در حالی که میدان جنگ، جای رزم آوران، سینه ستبران و بازو پهنان است، تصریح کرد: اگر نقش آفرینی زینب(س) در کربلا نبود، کربلا محقق نمی‌شد.

امام جمعه مشهد با تاکید به اینکه در فلسفه قیام عاشورا بسیار سخن گفته شده اما تبیین عملیات عاشورا کمتر تحلیل شده است، اظهار کرد: مصائب قیام عاشورا بسیار ذکر شده است اما هدف ناقل تحریک عشق و عواطف و هدف شنونده تنها اشک ریختن بوده است، در حالی که با کمی تعمق می‌توان فهمید محور کربلا زینب(س) بوده است و زینب(س) قهرمانی است که محور پیکر این جریان قرار گرفته که اگر زینب(س) نبود کربلا معکوس می‌شد.

وی ادامه داد: اگر زینب(س) نبود کربلایی که باید قهرمان‌ساز باشد و انقلاب امت اسلامی در پرتو آن بوجود آید به یک نقطه سیاه و اشکال نسبت به امامت و ولایت تبدیل می‌شد.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه اگر بخواهیم کربلا را از نگاه یزید تبیین کنیم، کربلا پیچیده‌ترین جریانی بود که در حکومت اسلام جریان نفاق را به وجود آورد، ابراز کرد: هیچ جریانی مانند کربلا وجود ندارد که با توطئه و سرکوب و فتنه‌گری همراه باشد.

وی جریان کربلای حسین را دارای دو توطئه دانست و بیان کرد: یک توطئه پراکندگی مردم و چهره ضد مردمی نسبت به امام حسین(ع) و توطئه دوم تحقیر و کوچک کردن امام حسین(ع)، خاندانش و اهل بیت(ع) بود.

حرکت سیدالشهدا انقلاب آفرین در طول زمان‌هاست

امام جمعه مشهد با بیان اینکه عبیدالله بن زیاد در کمتر از یک ماه کوفه را به صورت یک کوفه یزیدی و اموی درآورد، عنوان کرد: شیطنت آن‌ها پیچیده بود، بدین گونه که توطئه‌ای نسبت به امام حسین(ع) چیدند مبنی بر اینکه تمامی یاران و کسانی که با امام حسین(ع) بیعت کرده بودند حاضر شدند امام را به نفع یزید به شهادت برسانند.

وی با بیان اینکه یک قدرت شیطانی در یک بستر ۲۰ روزه شهر یکپارچه طرفدار امام حسین(ع) را به یک شهر یکپارچه یزید در آورند، ادامه داد: کوفیان همان کسانی بودند که پشت امام علی(ع) و امام حسن(ع) را خالی کردند و اگر امام حسین(ع) نیز به کوفه می‌رسید دوباره همان کوفیان حتی با وجود بیعت با او خیانت و ایشان را رها می‌کردند.

آیت الله علم الهدی با اشاره به اینکه بعد از توطئه که نسبت به امام حسین(ع) روا شد تعداد ۸۰ هزار نفر به معاویه پیوستند، گفت: جریان امام حسین(ع) به مراتب اسفناک‌تر از جریان امام حسن(ع) است، زیرا سیدالشهدا حرکتش انقلابی و دگرگون ساز و انقلاب آفرین در طول زمان‌ها است و در طول تاریخ نفوذ کرده و در این توطئه‌ها ایشان شکست نخورد بلکه یزید و معاویه رسوا شدند.

وی با اشاره به مجلس سخنرانی حضرت زینب(س) و قهرمانی ایشان و عملی نشدن نقشه دشمن و منفور شناخته شدن یزید از نگاه خود و دیگران در آن مجلس، تصریح کرد: یکی از سراداران یزید در پی تهدید خاندان اهل بیت بود و زن‌ها و کودکان آن‌ها را به اسارت گرفت تا با تحقیر کردن آن‌ها و منع از خوردن و آشامیدن التماس آن‌ها را نظاره کند تا صلابت حسین(ع) از چشم همگان بیفتد و تبارشان را فراموش کنند و هیبت پیامبر از بین برود، اما اینگونه نشد و به عکس آن شخص با دیدن مقاومت خاندان اهل بیت(ع) نسبت به خود بیزار شد و اعتقادات و محکم بودن آنان، او را خرد و بیچاره کرد.

زنان باید ادامه‌دهنده راه زینب(س) باشند

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید به اینکه زنان امروز باید ادامه‌دهندگان و رهروی راه حضرت زینب(س) باشند و در برابر کسانی که می‌خواهند اسلام را از بین ببرند باید ایستادگی کنند و اسلام ناب محمدی را زنده نگاه دارند، اظهار کرد: تهاجمات دشمن خارجی و همدستی جریان‌های سیاسی ضدولایی که دست به دست دشمن داده‌اند و مجری خط دشمن هستند، امید است با همیاری و کمک رهروان زینبی خنثی شود.

وی با بیان اینکه در زمان حال کربلا در جامعه کنونی درست شده است، اضافه کرد: سرزمین جامعه ما امروز سرزمین کربلا است و روزگار ما روزگار عاشورا است که با همه وجود و در تمام شرایط و موقعیت‌ها باید زنده‌کننده خون شهدا باشیم و در خطی که شهدا احیا می‌شوند قدم برداریم.

آیت الله علم الهدی با اشاره به اینکه عنصر نقش آفرینی بانوان در کانون خانواده و جامعه بسیار تاثیر گذار است، ابراز کرد: نهی‌از منکری که در مقابل حرکت‌های مفسدانه، زن می‌تواند انجام دهد به مراتب از مرد بیشتر است و از آن‌جایی که محور انقلاب در کربلا و عاشورا حضرت زینب بود امروز زنان می‌توانند با الگو قرار دادن این بانوی بزرگوار، محور جامعه باشند و از آن جایی که زنان مرد آفرین هستند می‌توانند بسیار اثر گذار باشند و حرکت‌های بزرگی را در جامعه و خانواده خویش رقم بزنند.