طرح انتقال آب بن – بروجن اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی در شورای حفاظت کیفی زاینده رود تأکید کرد: طرح انتقال آب بن - بروجن آب را برای مصارف آشامیدنی و صنعت از منطقه بن به سمت بروجن و نقنه انتقال می دهد.

وی افزود: این طرح از سال ۹۱ در حالی اجرا شده که در همین سال اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده و در سال ۹۲ حدود ۲۰ میلیارد ریال اعتبار به آن اختصاص داده شده است.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: همچنین در سال ۹۳ در حدود ۱۳۰ میلیارد ریال و در سال ۹۴ حدود ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای این طرح در نظر گرفته شده که به سبب مشکلات خزانه در سال ۹۴ تنها ۵۰ درصد این اعتبار تخصیص داده شد.