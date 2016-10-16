۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۵

در چهارمحال و بختیاری؛

طرح انتقال آب بن – بروجن اجرا می شود

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: کارگاه های اجرای طرح انتقال آب بن – بروجن فعال است و این پروژه در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی در شورای حفاظت کیفی زاینده رود تأکید کرد: طرح انتقال آب بن - بروجن آب را برای مصارف آشامیدنی و صنعت از منطقه بن به سمت بروجن و نقنه انتقال می دهد.

وی افزود: این طرح از سال ۹۱ در حالی اجرا شده که در همین سال اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده و در سال ۹۲ حدود ۲۰ میلیارد ریال اعتبار به آن اختصاص داده شده است.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: همچنین در سال ۹۳ در حدود ۱۳۰ میلیارد ریال و در سال ۹۴ حدود ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای این طرح در نظر گرفته شده که به سبب مشکلات خزانه در سال ۹۴ تنها ۵۰ درصد این اعتبار تخصیص داده شد.

