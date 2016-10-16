۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۱

وزیر علوم بر صرفه جویی در هزینه ها در این وزارت تاکید کرد

وزیر علوم،تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت صرفه جویی در هزینه های جاری گفت: باید همه واحدها و دانشگاه‌ها در هزینه های خود صرفه جویی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، دکتر محمد فرهادی در شورای مدیران این وزارتخانه با اشاره به برنامه های در دست اقدام ۱۵۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی برای تبدیل شدن به دانشگاه سبز ، حفظ محیط زیست و کاهش مصرف انر‍ژی گفت: ضرورت دارد در بخش های ستادی نیز این رویه ادامه یابد.

وزیرعلوم گفت: ارتقای کیفیت در همه فرآیندهای جاری در آموزش عالی از اهداف ما است لذا ضرورت دارد ماموریت ها و وظایف همه بخش ها روشن و مورد نظارت مستمر قرار بگیرد.

وی با تاکید بر تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت آنان گفت: تمامی مدیران باید پس از بررسی های کارشناسی درخواست های ارباب رجوع، به شکل شفاف و روشن پاسخ لازم را ارائه کنند و ارائه پاسخ مشمول مرور زمان نشود.

زهرا سیفی

    ایرانی ۲۲:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      با وزیر موافقم باید از هزینه های علمی کم کرد بر واردات و ... دیگه هزینه کرد

