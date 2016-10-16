به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور ‌بین‌الملل کانون، آثار جمعی از شاعران حوزه‌ی نوجوان در قالب چهار مجموعه و به خط بریل منتشر شد.

بر اساس این خبر، انتشارات کانون چندی پیش مجموعه شعری را نیز برای کودکان نابینا به انتشار رسانده بود. در میان شاعران مجموعه‌ی شعر نوجوان نام‌ رودابه حمزه‌ای، جعفر ابراهیمی(شاهد)، افسانه شعبان‌نژاد، بابک نیک‌طلب، حمیدرضا شکارسری، فرهاد حسن‌زاده، داوود لطف‌الله و... به چشم می‌خورد که آثارشان را در قالب‌های مختلفی همچون سپید، نیمایی، رباعی و... سروده‌اند.

«آوازهای سیب‌زمینی»، «تولد سفید»، «هم‌نوازی نسیم و برگ»، «پرنده خواهر من است»، «از نوک خودکار من گل می‌چکد»، «خوش به حال من»، «شاعری در باغ‌وحش»، «کنار ایستگاه دل»، «وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم»، «چهارشنبه‌های بستنی»، «پرنده باران»، «قطار چهارشنبه»، «ستاره‌ها که بیفتند»، «تلنگر باران» و... عنوان‌ بعضی از کتاب‌های این مجموعه به شمار می‌رود.

«مجموعه شعر نوجوان امروز» برای نخستین بار پاییز سال گذشته به دست مخاطبان عمومی رسید. هم‌اینک نوجوانان نابینا و اعضای با نیازهای ویژه (فراگیر) کانون نیز می‌توانند این آثار را که دربرگیرنده‌ی آثار شاعران به‌نام کشور است مطالعه کنند.

هر مجموعه که دربرگیرنده‌ی چند جلد کتاب است ۲۰هزار تومان قیمت دارد و قابل خریداری از فروشگاه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور است.