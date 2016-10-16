اجرای ۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی ورزشی در نهاوند

محرم روزبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته تربیتبدنی از دوشنبه ۲۶ مهرماه سال جاری آغاز میشود و آغازگر برنامههای این هفته در شهرستان نهاوند تجدید بیعت با آرمانها امام و شهدا و حضور در گلزار شهدای شهرستان و دیدار با امامجمعه است.
وی ادامه داد: در این هفته سعی شده با در نظر گرفتن همه اقشار جامعه برنامههای مختلفی نظیر نواختن زنگ ورزش دریکی از مدارس شهرستان و اجرای ورزش صبحگاهی با حضور کارمندان ادارات شهرستان انجام شود.
رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند بابیان اینکه در این هفته بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی و ورزشی در شهرستان انجام میشود، گفت: برگزاری جامهای مختلف ورزشی بین کارمندان ادارات و ورزشکاران و برگزاری مسابقات ویژه جانبازان و معلولین از دیگر برنامههای این هفته در نهاوند است.
وی در ادامه به برگزاری برنامه ورزشی مختص نیروهای نظامی و انتظامی حاضر در شهرستان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه هماهنگیهای لازم در این خصوص انجامشده و آماده برگزاری این مسابقات هستیم.
روزبه با اشاره به برگزاری همایش ورزش عصرگاهی در روز ابتدای هفته تربیتبدنی، گفت: درگیر کردن خانواده با ورزش مدنظر است چراکه زندگی مدرن امروزی باعث بسیاری از بیماریها شده که از مهمترین علل آن کمتحرکی است.
وی بابیان اینکه ارائه خدمات در تمامی سالنهای ورزشی طی هفته تربیتبدنی با ۵۰ درصد تخفیف انجام میشود، گفت: همایش معضلات اجتماعی و بررسی علل آن و راهکارها برای جلوگیری از پدیده شوم خودکشی نیز هفته آیند در شهر کیان نهاوند برگزار میشود.
