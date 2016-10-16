امکان افزایش تعداد اعضای شورا تا ۳۵ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی در دویست و نود و هفتمین جلسه شورا با اشاره به روند تدوین لایحه برنامه ششم خواستار توجه اعضای شورا به این امر و درج نقطه نظرات آنان برای هرچه پربارتر شدن این لایحه با محوریت نقش مدیریت شهری شد.

وی در ادامه با اشاره به حادثه ای که منجر به فوت آتش نشان فداکار شد، گفت: در چند ماه گذشته تکرار این حوادث و فرونشست ها موجب نگرانی شده است از اینرو ایجاد یک کارگروه ویژه برای موضوع ایمنی و توجه پیمانکاران ، مدیران پروژه و مشاوران ضروری است گرچه ما در این امر پیگیری های لازم را از سوی شورای اسلامی شهر تهران انجام خواهیم داد.

در ادامه رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا به جزئیات لایحه مدیریت شهری پرداخت و افزود : بر اساس این لایحه که به کمیسیونهای اصلی رفته است، انتخاب شهردار در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم توسط مردم و در شهرهای پایین۲۰۰ هزار نفر توسط شورا ها انتخاب می شوند که این موضوع ایراد شکلی دارد و باید ایرادات برطرف شود.

وی همچنین با اشاره به موضوع تعداد اعضای شوراها به ویژه در شهر تهران گفت: در کمیسیون فرعی دولت خاصه موضوع افزایش تعداد اعضای شورای اسلامی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت که ما پیشنهاد افزایش اعضا تا ۳۵ نفر را دادیم که در این کمیسیون مورد قبول واقع شد و این امر به کمیسیون اصلی ارجاع داده شده است که البته فکر نمی کنم به این دوره برسد.

در ادامه مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت : اگر در طی چند هفته اخیر این موضوع بررسی شود در دوره آتی نیز قابل اجرا خواهد بود.