به‌ گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی ربانی در نشست خبری بیست و هشتمین همایش بین‌المللی بیماری‌های کودکان، افزود: در سال‌های گذشته در زمینه پزشکی اطفال کشور کارهای تشکیلاتی همچون انجمن دیابت و تالاسمی انجام شده است.

وی گفت: یکی از وظایف مرکز طبی کودکان اعلام چالش‌های طب کودکان به وزارت بهداشت است که بیماری‌ متابولیک شامل یکی از این چالش‌ها می‌شود.

ربانی افزود: در گذشته بیماری‌ عفونی علت بیشتر مرگ و میرها بوده است ولی اکنون بیماری‌های ژنتیک معضل ایجاد کرده است. تشخیص دیرهنگام این بیماری‌ها هزینه زیادی بر کشور تحمیل می‌کند و مدیریت آنها را سخت می‌نماید.

وی با اعلام این خبر که در مرکز طبی کودکان در حال آماده‌سازی مرکز متابولیک ایران هستیم، گفت: این طرح قرار است به صورت پایلوت انجام شده و پس از آن در کشور فراگیر شود. در این طرح با گرفتن یک قطره خون از نوزاد تازه متولد شده، ۶۰ بیماری تشخیص داده می‌شود.

دبیر علمی کنگره بیماری‌های کودکان اضافه کرد: وزارت بهداشت علاقمند است به دلیل هزینه سنگین این طرح آن را با مشارکت بیمه‌ها و مردم انجام دهد. در طرح پایلوت مرکز متابولیک، وزارتخانه نمونه‌ها را انتخاب کرده و برای غربالگری به بیمارستان می‌فرستد.

وی ادامه داد: مرکز طبی کودکان جزء بیمارستان‌های لول ۴ کشور است به همین دلیل در این مرکز بیماری‌های پیچیده‌تری که از بیمارستان‌های لول پایین‌تر به اینجا ارجاع داده می‌شوند همین موضوع سبب شده ظرفیت تخت‌های ما تکمیل باشد و ما پیگیری این موضوع هستیم که جایی را به عنوان شعبه دوم مرکز طبی کودکان احداث کنیم اما متاسفانه با وجود بازدیدهای مختلف مدیران تاکنون این فرصت داده نشده است.

ربانی گفت: بیمارستان‌های لول ۴ یعنی باید خدمات با کیفیت‌تر و مطلوب‌تری را ارائه دهند و به طور مثال نباید خدمتی که از ICU بیمارستان لول یک داده می‌شود با خدمت ICU بیمارستان لول ۴ یکسان باشد.