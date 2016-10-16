اعزام تیم «نخ رنگ» همدان به مرحله دوم مسابقات لیگ برتر شطرنج

احمدعلی بابایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم شطرنج همدان به مرحله دوم لیگ برتر اظهار داشت: مرحله دوم مسابقات لیگ برتر شطرنج از بیست و هفتم تا سیام مهرماه سال جاری به میزبانی لرستان برگزار خواهد شد.
وی افزود: این رقابتها در هتل شهرداری خرمآباد که فصل قبل نیز میزبان بازیهای لیگ برتر بود، برگزار خواهد شد.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به نفرات تیم شطرنج «نخ رنگ» همدان گفت: تیم «نخ رنگ» همدان با ترکیب امیر مسعود مرادی، شایان رحمتیان، امیرعلی دلاوری، سینا کوروند، نشمیل کلوندی، ساسان علی بابایی و پارمیدا قزاقی در مسابقات لیگ برتر شطرنج حضور دارد.
بابایی عنوان کرد: در پایان مرحله اول مسابقات لیگ برتر شطرنج، تیمهای سایپای تهران، شهرداری تبریز و ذوبآهن اصفهان در مکانهای اول تا سوم قرار گرفتند و تیم «نخ رنگ» همدان نیز در مکان یازدهم جدول ایستاده است.
وی با اشاره به برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر شطرنج گفت: لیگ برتر شطرنج با حضور تیمهای دنیای فلز رشت، شرکت نخ رنگ همدان، دامون ساخت شمال مازندران، سایپا، دریا برج شیراز، تاید واتر هرمزگان، شهرداری تبریز، باشگاه پاییز اهواز، بانک سرمایه، راه و شهرسازی لرستان، ذوبآهن اصفهان و شرکت مهندسی مهاب قدس برگزار میشود.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: در این فصل به دنبال حضور قدرتمند در این رقابتها هستیم.
بابایی بابیان اینکه شناسایی استعدادها از وظایف هیئتهای ورزشی است، بیان کرد: خانوادهها نیز باید برای رسیدن به این مهم پایکار بیایند که در این راستا خطمشی و مسیر را برای خانوادهها فراهم میکنیم تا بهراحتی فرزندان خود را در کلاسها ثبتنام کنند.
