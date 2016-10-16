تمدید مهلت ارسال آثار به پانزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، ستاد برگزاری بیست و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، پانزدهمین جشنواره کتاب و رسانه را با هدف توجه بیشتر به کارکردهای رسانه در حوزه کتاب همزمان با هفته کتاب برگزار خواهد کرد. در این جشنواره با بهرهگیری از دانش و تجربه فعالان خبره دو حوزه رسانه و کتاب، آثار رسانهای انتشار یافته در زمینه کتاب و نشر بررسی خواهد شد.
ارزیابی عملکرد رسانهها در حوزه کتاب و نشر، معرفی آثار برتر رسانهای در حوزه کتاب و نشر، ترویج و کمک به رشد کیفی و کمی آثار رسانهای درحوزه کتاب و نشر، جلب توجه بیشتر اهالی کتاب و نشر به ضرورت برقراری رابطه با رسانهها و ایجاد فضای نقد درون رسانهای در زمینه کتاب و نشر به عنوان اهداف پانزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه بیان شده است.
بر اساس فراخوان اعلام شده، پانزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه در بخشرسانههای نوشتاری (روزنامهها، نشریات، خبرگزاریها و سایتهای خبری) شامل خبر، گزارش، مقاله (یادداشت، سرمقاله، تفسیر و تحلیل و نقد) و گفت وگو، و بخش رسانههای دیداری و شنیداری (تلویزیون و رادیو) شامل گزارش (با حداکثر زمان ۴ دقیقه)، گفتگو (با حداکثر زمان ۶۰ دقیقه) و برنامههای ترکیبی (با حداکثر زمان ۹۰ دقیقه) برگزار میشود.
آثاری که در فاصله اول مهر ۱۳۹۴ تا پایان شهریور ۱۳۹۵ در رسانهها منتشر شدهاند، میتوانند به دبیرخانه جشنواره ارسال شوند. آثار ارسالی بایست در یکی از رسانههای دارای مجوز در تهران یا شهرستان منتشر شده باشد.
هر فرد میتواند حداکثر در دو رشته شرکت کند و در هر رشته، حداکثر سه اثر خود را ارسال کند. در بخش رسانههای دیداری و شنیداری، ارائه گواهی پخش اثر با قید تاریخ پخش که به امضای مدیر خبر یا مدیر پخش شبکه رسیده باشد، الزامی است.
متقاضیان شرکت در جشنواره تا پایان وقت اداری ۱۰ آبان ۱۳۹۵ فرصت دارند در بخش رسانههای نوشتاری، هر اثر خود را در قالب سه نسخه pdf یا سه نسخه اسکن شده و در بخش رسانههای دیداری و شنیداری، هر اثر خود را بر روی سه لوح فشرده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. دبیرخانه این جشنواره در تهران، خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، سرای اهل قلم خانه کتاب، طبقه سوم واقع شده است.
مراسم پایانی پانزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه و معرفی برگزیدگان همزمان با بیست و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در آبان ۱۳۹۵ برگزار میشود.
