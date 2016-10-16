اعترافات مرد افغان به قتل مرد همسایه

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهم مهرماه یک فقره کشف جسد فردی ناشناس توسط عوامل خدماتی شهرداری در جاده ورامین، به کلانتری ۱۷۳ امین آباد اعلام شد.

با حضور ماموران در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد جسد متعلق به مردی حدودا ۳۵ ساله، با دست و پای بسته شده در داخل یک گونی است.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با بررسی مشخصات افراد گم شده ثبت شده در سیستم جامع پلیس آگاهی اطلاع پیدا کردند که روز حادثه خانمی تبعه افغانستان با مراجعه به کلانتری ۱۳۲ نبرد با طرح شکایتی عنوان داشته همسرش به نام «بهنام ۳۴ ساله» و تبعه افغانستان جهت رفتن به منزل یکی از دوستان افاغنه اش به نام احمد از خانه خارج و پس از آن دیگر بازگشتی به خانه نداشته است.

در ادامه تحقیقات و با حضور اعضای خانواده فرد گم شده در اداره دهم و مطابقت تصاویر گم شده با تصاویر جسد ناشناس و همچنین شناسایی دسته کلید همراه جسد، هویت مقتول مورد شناسایی قرار گرفت.

با توجه به اظهارات همسر مقتول، کارآگاهان با شناسایی محل سکونت احمد ۲۹ ساله در منطقه اتابک، به این محل رفته و در همان تحقیقات اولیه اطلاع پیدا کردند که احمـد همزمان با ناپدید شدن مقتول، به صورت ناگهانی اقدام به تغییر محل سکونت خود کرده است. در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که احمد بدون هرگونه برنامه ی قبلی از صاحبخانه اش خواسته تا پول رهن منزلش را به وی تحویل دهد اما صاحبخانه جهت تهیه پول چند روزی از وی فرصت خواسته، با این وجود احمد بدون هرگونه دریافت پولی از صاحبخانه و تسویه حساب کام ، اقدام به تغییر محل سکونت خود کرده است.

در ادامه تحقیقات و با شناسایی همسر مقتول، تحقیقات از وی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. همسر احمد که پیش از این و در ملاقات با همسر مقتول به وی عنوان کرده بود که جنایت توسط همسرش انجام شده، در اظهاراتش گفت: شب جنایت همسرم با تحت فشار قرار دادنم مرا مجبور کرد تا به او بگویم که با مقتول ارتباط تلفنی دارم. پس از آن با بهنام تماس گرفت و او را به بهانه کشیدن قلیان به خانه مان دعوت کرد. داخل خانه بودیم که احمد با یک آجر چند ضربه به سر بهنام زد و باعث مرگش شد. پس از آن نیز جسد وی را در داخل یک گونی قرار داد و با موتورسیکلت از خانه خارج کرد.

همسر احمد در خصوص انگیزه تماس های خود با مقتول به کارآگاهان گفت: همسرم (احمد) قصد داشت تا بار دیگر ازدواج کند و به همین علت قصد داشت تا برای ازدواج دومش به افغانستان برود. از قبل می دانستم که پدر بهنام در کار دعانویسی است. به همین علت به خانه آنها رفتم تا پدر احمد برای شوهرم دعانویسی کند و پس از آن بود که بهنام اعتماد مرا جلب و به من نزدیک شد.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی آخرین محل کار و در حقیقت مخفیگاه متهم در یک ساختمان نیمه ساز در محدوده خیابان سبلان شدند.

شناسایی دقیق مخفیگاه متهم و اطمینان از حضور «احمد:، کارآگاهان اداره دهم آگاهی دیروز وی را دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.

احمد پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی، با تأیید اظهارات همسر اولش گفت:حدود یک ماه پیش به تماس های تلفنی همسرم مشکوک شده بودم. از طرفی دیگر و طی همین مدت، تماس های تلفنی مقتول نیز با من زیاد شده بود و به بهانه های مختلف با من تماس می گرفت تا ببیند من کجا هستم! تا اینکه صبح روز حادثه با همسرم درگیر شدم و او را تحت فشار قرار دادم تا علت تماس های تلفنی مشکوکش را متوجه شدم که او عنوان داشت از چندی پیش و پس از آنکه من تصمیم به ازدواج دوم خود گرفتم، او نیز با بهنام طرح دوستی ریخته است. همان جا تصمیم به کشتن بهنام گرفتم. او را بهانه کشیدن قلیان به خانه مان دعوت کردم. بعدازظهر آنروز ، زمانیکه بهنام به خانه مان آمد، در حالیکه همسرم داخل آشپزخانه در حال آماده کردن قلیان بود، با آجر چند ضربه به سر بهنام زدم و او را به قتل رساندم. سپس دست و پای او را بستم و داخل یک گونی گذاشتم و جنازه را با موتورسیکلت به بیابان اطراف ورامین بردم.

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: متهم برای صدور قرار قانونی، صبح روز جاری به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ تهران اعزام و بازپرس محترم پرونده، با صدور قرار بازداشت موقت وی را برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داد.