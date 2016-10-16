جیرجیرک به روایت اریک کارل منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل کانون، «آواز جیرجیرک کوچولو» یکی از آثار خواندنی اریک کارل بار دیگر از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
اریک کارل که از مولفان و تصویرگران شناخته شدهی حوزهی ادبیات کودک است در این کتاب یک روز از زندگی یک جیرجیرک را روایت کرده است: «یک روز که خورشید در آسمان میدرخشید از یک تخم کوچک، جیرجیرک کوچولویی به دنیا آمد و یک جیرجیرک پیر با ساییدن بالهایش به هم به او گفت: خوش آمدی. اما جیرجیرک کوچولو نتوانست جواب او را بدهد، چون هر چه بالهایش را به هم سایید، صدایی از آنها در نیامد. جیرجیرک در دشت به راه افتاد و...»
موضوع این داستان تلاش جیرجیرک برای سخن گفتن و ارتباط گرفتن با دنیای پیرامون است. در پایان خوانندگان میآموزند که مراحل زندگی یک جیرجیرک چگونه است و برای رسیدن به خواستهها باید چه راههایی را طی کرد.
کتاب اگرچه برای گروه سنی «ب» (۶ تا ۹ سال) تالیف شده است اما اثری خواندنی برای تمام گروههای سنی است.
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان قیمت این کتاب را ۲هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرده است.
