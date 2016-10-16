به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در کمیته اقتصادی ستاد اقتصاد مقاومتی استان روی سه محور تکیه شده است، اظهار داشت: احیای ظرفیت های راکد و املاک در اختیار بانک ها، صادرات غیر نفتی و تسهیلات رونق تولید سه محوری هستند که در کمیته اقتصادی به آن ها توجه می شود.

وی میزان دریافتی استان از سیستم بهین یاب و از محل تسهیلات رونق تولید را ۳۰۰ میلیارد تومان برشمرد و گفت: مطابق آخرین آمار اعلام شده لرستان در بحث تسهیلات رونق تولید رتبه اول را در بین استان های کشور داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان از رشد ۴۱ درصدی میزان صادرات غیرنفتی استان نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: پتروشیمی لرستان در بحث افزایش صادرات غیرنفتی پیشرفت خوبی داشته و به رقم ۷۰ میلیون دلار رسیده است.

غضنفری کل تسهیلات پرداختی در استان طی شش ماه اول امسال را بیشتر از هزار میلیارد تومان برشمرد و اضافه کرد: این رقم بیش از ۱۵۰ درصد کل اعتباری خواهد بود که در هشت سال بابت بنگاه های زود بازده پرداخت شد.

وی به احیای ۱۱ واحد تحت تملک بانک های استان طی شش ماه اول امسال اشاره کرد و بیان داشت: در مجموع میزان تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی استان طی شش ماه اول سال جاری حدود ۹۰ درصد بوده است.