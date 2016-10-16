۲۰۰ هزار متر مربع سازه آبخیزداری امسال در ایلام اجرا می شود

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نقش شبکه های آبخیزداری در مقابله با خطرهای سیل امروز روشن و مبرهن است.

وی افزود: سال گذشته سیل ویرانگری در استان ایلام رخ داد که آسیب های فراوانی نیز بر تاسیسات زیربنایی استان وارد کرد که در سایه اجرای شبکه های آبخیزداری خسارت ها کاهش یافت.

مدیرکل منابع طبیعی ایلام تاکید کرد: این سازمان برنامه ریزی گسترده ای را برای توسعه آبخیزداری دنبال می کند و بر اساس برنامه ریزی ها تا پایان امسال ۲۰۰ هزار متر مربع سازه آبخیزداری در شهرستان های مختلف ایلام اجرا می شود.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حراست از جنگل ها و مراتع استان اشاره کرد و گفت: ۲۴۲ محیط بان هم اکنون وظیفه حفاظت از عرصه های جنگلی این استان را بر عهده دارند.

وی اضافه کرد: ۶۱ پاسگاه در نقاط مختلف و بویژه در عرصه های حفاظت شده ملی برای حراست از عرصه های طبیعی را در مقابل تهدید افراد سودجو و مخرب محیط زیست راه اندازی شده که در هر پاسگاه چهار نیرو وظیفه حفاظت را بر عهده دارند.

وی افزود: با توجه به اینکه بیشترین تهدید در اواخر فصل پاییز و تابستان عرصه های جنگلی و مراتع استان را در اثر آتش سوزی وجود دارد، با همکاری نیروهای سپاه و بسیج و با استفاده از پهباد نظارت بیشتری بر عرصه های ملی برای جلوگیری از خطرهای احتمالی صورت می گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی ایلام تاکید کرد: ۲۰ میلیارد ریال در سال جاری برای خرید تجهیزات مورد نیاز همچون ۱۰ خودرو کمک دار و ۱۰ دستگاه آتش‌ خاموش‌ کن به منظور مقابله با تهدیداتی که محیط زیست استان را تهدید می کند، تخصیص یافته است.