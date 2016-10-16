ایران الگوی توسعه والیبال درجهان است/ نباید به دولت وابسته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داورزنی در سمپوزیوم اقتصاد مقاومتی در ورزش، اقدام و عمل، افزود: در اقتصاد مقاومتی باید اراده را تبدیل به عمل کرد، این کار را در فدراسیون انجام دادیم و ثابت کردیم می توان منابع را از داخل تهیه کرد و با ظرفیت های موجود فدراسیون را مدیریت کرد.

رئیس فدارسیون والیبال تصریح کرد: برای المپیک ۲۰۲۰ تلاش می کنیم تا بهتر از ۲۰۱۶ ریو حضور یابیم و باور داریم با تکیه بر منابع و توانمندی داخلی بسیاری از کارها را می توان بهتر انجام داد.

وی با بیان اینکه وقتی در ورزش فدارسیونی با برند خارجی فعالیت می کند در واقع کار خاصی در اقتصاد مقاومتی انجام نداده است، گفت: تا زمانی که فدراسیون ها به منابع دولتی وابسته باشند، توسعه اتفاق نخواهد افتاد. باید از منابع و ظرفیت های موجود مانند بخش خصوصی برای توسعه ورزش استفاده کرد و نباید به اقتصاد دولتی متکی بود.

داورزنی تاکید کرد: وقتی درباره اقتصاد مقاومتی صحبت می کنیم باید بدانیم چگونه استفاده کنیم و با شناسایی گام برداریم که در این زمینه فدراسیون والیبال پیش‌قدم است.

وی با یادآوری اینکه ورزش ایران با وجود محدودیت ها، قابلیت های بالایی در بخش های مختلف دارد، گفت: وقتی امکانات و تجهیزات و حتی کف پوش در داخل کشور تولید می شود و می توان به اقتصاد داخلی کمک کرد، چرا باید متکی به تولیدات خارجی باشیم.

نشست یک روزه اقتصاد مقاومتی در ورزش، اقدام و عمل صبح امروز (یکشنبه) با حضور معاونان وزیر ورزش و جوانان، برخی روسای فدراسیون ها و استادان دانشگاه در آکادمی ملی المپیک آغاز شد.