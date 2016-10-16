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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۰

وزیر دفاع خبر داد:

آماده‌ایم صفر تا صد صنعت ریلی را تامین و تجهیز کنیم

آماده‌ایم صفر تا صد صنعت ریلی را تامین و تجهیز کنیم

وزیر دفاع از آمادگی وزارتخانه متبوعش برای تأمین صفر تا صد نیازهای صنعت ریلی کشور خبر داد و گفت: حاضریم برنامه توسعه راه‌آهن کشور را با بهترین کیفیت و استاندارد زمانی دنیا اجرا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان در مراسم امضای تفاهمنامه «تامین تجهیزات حفاظتی و اطفای حریق مورد نیاز برای حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور» با استفاده از ظرفیت صنایع دفاعی گفت: وزارت دفاع حاضر است برنامه توسعه راه‌آهن کشور را اجرایی کرده و در این مسیر کار را با کیفیت و زمانبندی استانداردی که در همه جای دنیا وجود دارد، پیش ببرد.

وزیر دفاع افزود: وزارت دفاع صفر تا صد صنعت ریلی کشور را پشتیبانی خواهد کرد و ظرفیت تولید واگن این وزارتخانه در سال هزار دستگاه است ضمن اینکه تجهیزات کنترل، سوزنبانی و سیگنالینگ را نیز تولید خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: وزارت دفاع قادر است دوربین‌های پیشرفته سیستم‌های ارتباطی و ناوبری را به طور کامل تأمین کرده و ناوگان بالگردی کشور را نیز در هر کلاسی تأمین و تجهیزات مورد نیاز آن را تولید کند.

این عضو کابینه یازدهم از توانایی تأمین ناوگان هواپیمایی سبک تا ظرفیت ۵۰ نفر در وزارت دفاع را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: از این پس نباید نگاه ما به دیگران به نحوی باشد که به ما کمک کنند و علاوه بر اینکه پول دریافت می‌کنند، ناز کرده و بر سر ما منت بگذارند و هر کجا هم که خودشان خواستند ما را به تسلیم بکشانند.

دهقان خاطرنشان کرد: اکنون حاضریم برنامه توسعه راه‌آهن کشور را با ساز و کار مد نظر سازمان برنامه و بودجه اجرا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر،  در این مراسم محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با وزارت دفاع تفاهمنامه چهارجانبه همکاری امضا کردند.

اخبار تکمیلی متعاقباً ارسال می‌شود

کد مطلب 3797013

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    نظرات

    • REZA ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
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      انشالله دولت موافقت نماید؟
    • پیمان حسین زاده ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
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      این بسیار خوب است که نهاد های دولتی توانمند باشند . لیکن این موضوع به رونق اقتصادی منجر نمی شود . این تجربه سالهاست که در کشور های موفق بدست آمده و پذیرفته شده . بهترین حالت : تقویت نهادهای خصوصی و نظارت آشکار و چند لایه بر عملکرد آنهاست . در اینصورت رونق اقتصادی / اشتغال / رضایت از زندگی / ثبات پایدار حاصل خواهد شد . متشکرم

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