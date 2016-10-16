افزایش دو برابری طلاق در اردبیل به منزله افزایش نرخ طلاق نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز دهقان ظهر یکشنبه در حاشیه شورای هماهنگی ثبتاحوال استان اردبیل با اشاره به ایرادات آمار طلاق و ازدواج در اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هر عدد آماری را میبایست با جامعهای که آن عدد به دست آمده مقایسه کرد.
وی افزود: اینکه گفته میشود ازدواج کاهش یافته و از آن به کاهش نرخ ازدواج تعبیر میشود صحیح نیست و نرخ ازدواج باید در بین افرادی که در سن ازدواج هستند مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در یک سال ممکن است جامعه آماری سن ازدواج متفاوت از سال دیگر باشد و به تبع تعداد ازدواج متفاوت باشد.
دهقان با تأکید به اینکه نباید تعداد ازدواج را با تعداد ازدواج سال گذشته مقایسه کرد و این مقایسه جنبه اقتصادی دارد، متذکر شد: برای بررسی جنبه اجتماعی نرخ ازدواج لازم است به جامعه آماری که در سن ازدواج هستند در هر سال توجه داشت.
وی افزود: عموماً این موضوع در آمارگیری ازدواج و طلاق مورد غفلت است و این در حالی است که تعداد افرادی که در سن ازدواج هستند در سالهای مختلف متفاوت بوده و به هرم سنی جامعه بستگی دارد.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان متذکر شد: مشکل مشابه در طلاق نیز دیده میشود و به عنوان مثال در میزان طلاق نیز مقایسه با سالهای قبل صورت میگیرد که به هیچ وجه درست نیست.
دهقان افزود: جامعهای که در آن طلاق صورت میگیرد هر ساله به نسبت افرادی است که در همان سال ازدواج کرده و یا قبلاً ازدواج کردهاند.
وی تأکید کرد: افزایش تعداد طلاق و دو برابر شدن آن در ظرف ده سال گذشته نشان از افزایش نرخ طلاق در ده سال گذشته نیست؛ چرا که جامعهای که در آن امکان طلاق به وجود میآید ممکن است بیش از دو برابر تعدادی باشد که در ده سال قبل در آن طلاق صورت گرفته است.
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