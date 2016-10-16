تاسیس یک شرکت دانش بنیان مشترک بین ایران و فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، چند شرکت معتبر فرانسوی فعال در زمینه سیستم‌های اویونیک، تجهیزات فرودگاهی و سیستم‌های ناوبری عازم ایران شدند.

از جمله نقاط قابل توجه در اهمیت شرکت‌های مذکور می‌توان به چرخه عمر و افق کاری آن‌ها اشاره کرد که علاوه بر کسب تجربه و همکاری مشترک، شکل‌گیری شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در برنامه کاری تعریف شده مابین مجموعه‌های ایرانی فعال در حوزه اویونیک و شرکت‌های فرانسوی اشاره کرد.

این سه شرکت جزء تأمین‌کنندگان اصلی شرکت‌های AIRBUUS، THALES، DASSAULT، و ALSTOM به شمار می‌آیند.

افزون براینکه پروژه‌ها و همکاریهای جدید توانسته‌اند فرصتهای اقتصادی و توسعه را برای این شرکت‌ها خلق کنند، این پروژه‌ها به سرمایه‌گذاری و کمکهای مالی و اقتصادی بیشتر به این شرکت‌ها منجر شده است. با توجه به اینکه ایران در قلب بازار بزرگ منطقه است، ایران و فرانسه می‌توانند سرمایه‌گذاری مشترک منطقه‌ای داشته باشند.

معرفی توانمندی‌ها و زمینه‌های همکاری حوزه‌های فعالیت شرکتهای هوایی ایران و شرکت‎های فرانسوی مذکور با حضور ۸ شرکت برتر صنعت هوایی ایران که غالب آن‌ها دانش‌بنیان خصوصی بودند، انجام پذیرفت که به ارائه توانمندی های خود و زمینه‌های همکاری در حوزه الکترواویونیکی پرداختند و پس از آن شرکت‌های ایرانی و فرانسوی جلسات تخصصی به صورت مذاکرات دو جانبه را انجام دادند.

بازدید از توانمندی‌های صنعت هوایی ایران از دیگر نقاط بارز بوده است که مورد توجه عمیق آن ها قرار گرفت.

ابراز تمایل فرانسوی ها جهت همکاری با شرکتهای ایرانی به جهت انتقال تکنولوژی، آموزش شرکتهای ایرانی به سمت تکنولوژیهای سطح بالای بین المللی با راهبرد میانبر جهت دسترسی به فناوری‌های جدید (استراتژی catch up) به جهت توانایی شرکتها در پیشرفت و سپس همکاری مشترک با شرکتهای آموزش دیده، نیاز به تبدیل وسایل قدیمی الکترومکانیکی به الکترونیک با توجه به ناوگان فرسوده کشور از جمله حوزه های فعالیت و همکاریهای مشترک بین دو مجموعه که به تایید دو طرف رسیده است.

همچنین تاسیس یک شرکت JV دانش بنیان با همکاری کارگزار ایرانی شرکت‌های فرانسوی به جهت همکاری مشترک شرکتهای ایرانی و شرکتهای فرانسوی برای تولید محصولات برای عرضه به کشورهای اروپایی در بخش نیازهای خاص (European Niche Market) در زمینه الکترونیک و در افق بلند مدت تاسیس یک کارخانه در ایران با سرمایه‌گذاری کامل شرکت‌های فرانسوی از جمله برنامه های مشترک دو کشور در حوزه هوایی و هوانوردی به شمار می رود.