محمدحسین فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح وضعیت میوه در بازار قم پرداخت و گفت: بیشتر میوه کشاورزان استان قم با مساعده از کشاورزان خریداری میشود تا میوه تولیدی از استان خارج نشود.
وی ادامه داد: پس از پرداخت مساعده و پس از برداشت، میوهها توسط میدان داران قم دریافت و فروخته میشود و میدان داران تنها حق العملکاری دریافت میکنند و به همین دلیل میتوان گفت کشاورزان استان قم در فروش میوههای باغات خود ضرری را متحمل نمیشوند.
معاون اتحادیه میوه و سبزی قم در ادامه تأکید کرد: به دلیل اینکه میوههای تولیدی کشاورزان قمی در استان باقی میماند میوه این استان ارزانتر از سایر استانهای کشور است.
وی ادامه داد: انار، قیصی، خیار گلخانهای، انجیر و گیلاس از جمله میوههایی است که در استان قم تولید میشود و میوههایی مانند سیب و پرتقال از خارج استان وارد میشود.
فیروزی در ادامه به رکود در بازار میوه اشاره و عنوان کرد: این رکود به دلیل وضعیت اقتصادی حاکم در جامعه ایجاد شده و مردم ترجیح میدهند مایحتاج ضروری خود را در اولویت قرار دهند.
وی قیمت میوه در بازار استان قم را خوب توصیف کرد و گفت: سازمان میادین شهرداری قم اقدام به اجاره غرفه به برخی از میوه فروشان کرده که برخلاف هدف اولیه از راه اندازی این غرفهها که کنترل قیمت میوه بوده است به علت اجاره بالایی که از میوه فروشیها دریافت میشود قیمت میوه بالا رفته است.
معاون اتحادیه میوه و سبزی قم ادامه داد: اجاره برخی از غرفهها تا ماهی ۷ یا ۸ میلیون تومان است که این قیمت بسیار بالایی برای میوه فروش است.
