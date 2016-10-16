۳۵ اسلحه شکاری در آذربایجان غربی کشف شد

سرهنگ محمد خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متاسفانه با وجود اطلاع رسانی‌های گسترده مبنی بر ممنوعیت شکار در مناطق ممنوعه و تحت حفاظت محیط زیست استان و نیز مناطق آزادی که مامن حیات وحش است شاهد حضور شکارچیان غیرمجاز هستیم افزود: در شش ماه گذشته سالجاری ۱۶۶ نفر متخلف شکار و صید در استان شناسایی و دستگیر شده اند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه جرایم شکار و صید در شش ماه اول سال جاری ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش یافته است اظهارداشت: در این مدت همچنین ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان موفق به جمع آوری بیش از ۸۵۰۰ متر تور دام صیادی از تالاب ها و رودخانه های استان شده اند.

خلیلی به آماده باش نیروی های یگان حفاظت و محیط بانان استان در سطح مناطق تحت مدیریت سازمان و شکارگاه ها و زیستگاه های حساس اشاره کرد و افزود:همین امر موجب افزایش کشف تخلفات شکار و صید از جمله کشف ۳۹ مورد تخلف زنده گیری و خرید و فروش انواع پرندگان وحشی در شش ماه اول سال جاری شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اضافه کرد: با توجه به آغاز فصل مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی به تالاب ها و زیستگاه های آذربایجان غربی در فصل پاییز و زمستان، برنامه ریزی های مناسب و اجرای طرح های ویژه در راستای ارتقاء امنیت زیستگاه ها در دستور کار قرار دارد.

خلیلی کمبود نیروی انسانی به همراه تجهیزات در یگان‌های حفاظت محیط زیست را یکی از عوامل مؤثر در سودجویی شکارچیان غیرمجاز عنوان کرد و گفت: هم اکنون استان به ۱۲۰ نیروی یگان حفاظت محیط زیست نیاز دارد تا این تعداد به ۲۲۰ نفر برسد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی گروه‌ها مجبور به فعالیت در دو شیفت در برخی شهرستان‌ها هستند افزود: برای جبران نیاز استان باید ۱۵ گروه سیار دیگر تشکیل و به گروه‌های یگان حفاظت استان افزوده شود.