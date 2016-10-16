«مایدا چیچیچ» با ماموریتی ویژه وارد تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتقا سطح والیبال بانوان ایران در آسیا هدف ویژه فدراسیون است و «مایدا چیچیچ» بامداد امروز (یکشبنه) با ماموریت تشکیل تیم نوجوانان دختر با استفاده از بهترین استعدادهای ایران به تهران بازگشت.

در سال ۹۳ بیش از چهار هزار استعداد والیبال در طرح بزرگ استعدادیابی فدراسیون ثبت نام کردند که پس از پنج مرحله استعدادیابی ۱۷۳ بازیکن برای حضور در اردوی انتخابی تیم نوجوانان از ۲۴ استان کشور انتخاب شده اند. این بازیکنان از فردا دوشنبه در پنج گروه مختلف برای ارزیابی نهایی توانایی ها به کمپ تیم های ملی بانوان دعوت شدند.

دعوت شدگان در اردوهای سه روزه زیر نظر «مایدا چیچیچ» تمرینات خود را انجام می دهند تا بر اساس انتخاب این مربی اسلوونی تبار بهترین ها به نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان دختر دعوت شوند.

برنامه حضور ۱۷۳ بازیکن و نفرات دعوت شده هر استان به قرار زیر است:

۲۶ و ۲۸ مهرماه: ۳۴ بازیکن از استان های سمنان (۷ نفر)، البرز (۸ نفر) و تهران (۳۹ نفر)

۲۹ مهر تا یکم آبان ماه: ۳۵ بازیکن از استان های زنجان (۷ نفر)، آذربایجان شرقی (۱۳ نفر)، همدان (۸ نفر)، اردبیل (۳ نفر) و آذربایجان غربی (۴ نفر)

دوم تا چهارم آبان ماه: ۳۳ بازیکن از استان های یزد (۷ نفر)، قزوین (دو نفر)، فارس (۷ نفر)، چهار محال و بختیاری (۷ نفر)، اصفهان (۵ نفر)، کرمان (۴ نفر) و سیستان و بلوچستان (یک نفر)

پنجم تا هفتم آبان ماه: ۳۴ بازیکن از استان های کرمانشاه (۵ نفر)، ایلام (یک نفر)، مرکزی (۱۰ نفر)، لرستان (۵ نفر)، کردستان (۱۱ نفر) و قم (۲ نفر)

هشتم تا دهم آبان ماه: ۳۲ بازیکن از استان های مازندران (۱۱ نفر)، گلستان (۵ نفر)، خراسان رضوی (۱۰ نفر)، خراسان جنوبی (۳ نفر) و گیلان (۳ نفر)

مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان دختر ۲۰۱۷ آسیا از ۳۱ فروردین ماه تا هشتم اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد.