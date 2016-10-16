آغازتحقیقات پلیس برای واکاوی علت تیراندازی مرگبار/خودروسرقتی بود

به گزارش خبرگزاری مهر شب گذشته اهالی یکی از خیابان های پر رفت و آمد اردبیل با شنیدن صدای شلیک گلوله به خیابان آمدند و با صحنه وحشتناکی رو به رو شدند. بررسی ها نشان می داد خودروی سوای پژو ۴۰۵ نقره ای رنگی در حاشیه خیابان پارک شده بود و هر دو سرنشین آن به ضرب گلوله به قتل رسیده بودند.

با مشاهده اجساد زن و مرد جوان بلافاصله موضوع به کارآگاهان اداره پلیس آگاهی اعلام شد و تیمی از افسران دایره جنایی برای بررسی علت ماجرا در محل حادثه حاضر شدند.

بررسی های اولیه نشان می داد زن جوان به علت اصابت دو تیر به سینه و شکمش جانش را از دست داده است و مرد جوان نیز که روی صندلی راننده قرار داشت به علت اصابت تیر به سرش جانش را از دست داده است.

با استعلام پلاک خودرو مشخص شد خودرو دو روز قبل از یکی از محلات شمال شهر اردبیل سرقت شده است.

با مشخص شدن سرقتی بودن خودرو تحقیقات از اهالی محل آغاز شد. مرد جوانی که از خانه روبرویی شاهد ماجرا بود به کارآگاهان پلیس گفت: دقایقی قبل از جنایت خودرو کنار خیابان توقف کرد. زن و مرد جوان به مشاجره با هم پرداختند. یک لحظه مرد جوان با اسلحه چند تیر به سمت زن جوان شلیک کرد و بعد نیز با یک تیر به خودش به زندگی اش پایان داد.

با مشخص شدن نحوه مرگ زن و مرد جوان اجساد به پزشکی قانونی منتقل و تلاش برای شناسایی هویت آنها و رمزگشایی از این حادثه آغاز شد.