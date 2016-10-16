آمار کاربران هدست های واقعیت مجازی به یک میلیون نفر در ماه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زاکربرگ، فیس بوک که مالک شرکت Oculus سازنده هدست هایی به همین نام محسوب می شود، با حضور در کنفرانس Oculus Connect ۳ گفت: استقبال از این محصول در حال افزایش است.

البته وی مشخص نکرد که این آمار تنها مربوط به خود فیس بوک است یا به عنوان مثال Cardboard گوگل، Gear VR سامسونگ و دیگر شرکت های سازنده هدست را در برمی گیرد یا خیر. با توجه به نوپا بودن این فناوری به نظر می رسد که زاکربرگ آماری از کل موارد استفاده از این هدست ها را ارائه کرده باشد.

کارشناسان این آمار را با توجه به اینکه بیش از یک سال از عرضه هدست های Rift و Vive به بازار می گذرد، چندان امیدوارکننده نمی دانند.

به نظر می رسد یکی از دلایل عدم استقبال گسترده از این هدست ها عدم وجود برنامه ها و کاربردهای گسترده و جذاب برای آنهاست. اما این وضعیت با عرضه برنامه های گوناگون تجاری، تفریحی و غیره برای هدست های مذکور تغییر خواهد کرد.

گوگل هم قصد دارد هدست Daydream را ظرف چند ماه آینده روانه بازار کند. سونی نیز امیدوار است تا چند هفته آینده هدست خاصی را برای کنسول بازی پلی استیشن خود بسازد و در دسترس علاقمندان قرار دهد