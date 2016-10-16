هشدار طلایی در خصوص سراهای محله

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی در دویست و نود و هفتمین جلسه شورا با اشاره به اینکه اخیرا موضوع شکایت کارکنان سراهای محلات از دبیران شورایاریها بالا گرفته است، گفت: بارها این موضوع را در جلسات شورای راهبردی مدیریت محله گوشزد کردیم و بارها نیز تاکید کردیم که کارکنان نماینده حقوقی تعیین کنند و این مشکلات را خودشان حل و فصل کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه عدم اقدام تشکیلات شهرداری در این زمینه سبب شده که شورایاری ها نیز علیه شهرداری صف کشی کنند و این امر وضعیت مناسبی نخواهد بود.

طلایی افزود: شورایاری ها نهاد مردمی هستند که در محلات خدمت می کنند و این در حالی است که آنان تاکید دارند که رفتار بدنه شهرداری با شورایاری ها مناسب نیست.

محسن سرخو نیز در این جلسه با اشاره به شهادت آتش نشان در حادثه فرونشست میدان قیام گفت: این فرونشست ها که به فرونشست های سریالی تبدیل شده به سادگی قابل ردیابی و پیشگیری است و تنها نیازمند چند مکاتبه ساده با دستگاه های ذیصلاح و همکاری آنها است.

وی ادامه داد: برای پیشگیری از حوادث ناشی از فرونشست ها می بایست تمامی دستگاه ها همکاری کنند تا دیگر شاهد چنین وقایعی نباشیم.

سرخو افزود: در همین راستا کمیته حمل و نقل شورا بررسی های دقیق و تخصصی این امر را در دستور کار قرار داده و نتایج آن را به شورا اعلام خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به فوت کارگر اهل افغانستان در این حادثه، گفت: پیمانکاران اگر می خواهند از کارگران اتباع خارجی استفاده کنند باید از افرادی استفاده کنند که دارای شناسنامه و مجاز باشند که در غیر اینصورت و در پی رخ دادن حادثه، ۹۰ روز زندان غیرقابل خرید متوجه پیمانکاران خواهد بود و نیز مسئولیت مستقیم متوجه پیمانکار است.

سرخو همچنین با اشاره به سخنان طلایی در خصوص شورایاری ها گفت: برخی مسائل در شورایاری ها موجب شده بیشتر وقت شورایاری ها در دادگاه ها باشد تا رسیدگی به مشکلات محلات.

اقبال شاکری، رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران نیز در جلسه امروز شورای شهر تهران، گفت: سرانجام با حکم دادستان رای تخریب طبقه هفتم ساختمان علاءالدین صادر شده است.

وی در ادامه با اشاره به اعتراض تعجب برانگیز فرمانداری گفت: پیرو حکم دادستانی به شهرداری تهران پس از چندین بار مهلت مبنی بر تخریب طبقه هفتم ساختمان علاءالدین که به صورت غیرقانونی احداث شده بود، متاسفانه فرمانداری تهران به جای حمایت از این حکم و رفع خلاف قانون شکنان، به شورای شهر اخطار داده است که ثبات اجرای حکم به عهده شهرداری است.

رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران همچنین گفت: در حادثه ای که منجر به شهادت یکی از آتش نشانان شده باید توجه داشت که حادثه برای آتش نشان همان گونه رخ داده که برای کارگر گرفتار اتفاق افتاد. از اینرو خواستار بررسی دقیق این موضوع از سوی سازمان آتش نشانی هستیم.