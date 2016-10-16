۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

فرمانده انتظامی خرم آباد خبر داد؛

دستگیری۱۰نفر از اراذل‌واوباش عامل درگیری منطقه«فلک الدین»خرم‌آباد

خرم آباد- فرمانده انتظامی خرم آباد گفت: با تلاش ماموران انتظامی این فرماندهی ۱۰ نفر از عوامل اصلی درگیری منطقه «فلک الدین» این شهر دستگیر شدند.

به گزارش خبر نگار مهر، سرهنگ حسین نجفی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی تماس شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد درگیری در محله «فلک الدین خرم آباد»، بلافاصله تیمی از ماموران فرماندهی انتظامی خرم آباد برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: درگیری منطقه «فلک الدین» در پی اختلافات قبلی صورت گرفت که با هماهنگی مقام قضائی و تلاش ماموران انتظامی شهرستان خرم آباد ۱۰ نفر از منازعین آن شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خرم آباد تصریح کرد: دستگیر شدگان با قرار مناسب روانه زندان شدند و تلاش برای شناسایی سایر عوامل درگیری ادامه دارد.

نجفی گفت: در این راستا تعدادی خودرو، موتور سیکلت و ادوات درگیری نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی خرم آباد افزود: با تمام کسانی که قصد ایجاد ناامنی در سطح شهرستان را داشته باشند به طور جدی و قاطع برخورد می کنیم.

