۲۰۰۰ کارت شناسایی قالیبافی در استان آذربایجان غربی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی، محمد دهقان با اشاره به عملکرد شهریور امسال این معاونت اظهار داشت: در این رابطه برنامه ریزی جهت برگزاری تعداد سه مورد نمایشگاه تخصصی، مبل و دکوراسیون منزل و نیز تعداد شش مورد نمایشگاه عرضه مستقیم کالا فروش پائیزه در سطح استان انجام شد.

وی از تشکیل جلسه شورای فرهنگی نمایشگاه در سایت نمایشگاهی ارومیه خبر داد و گفت: این جلسه با هدف رعایت شئونات اسلامی مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در حین برگزاری نمایشگاه ها برگزار شد.

دهقان تصریح کرد: اخذ قیمت تعداد حدود ۱۰۰ قلم انواع کالاهای خوراکی و غیر خوراکی در سطح بازار استان، تحلیل و ارائه گزارش کارشناسی از قیمت کالاهای اساسی منتخب، بررسی وضعیت تولید سیمان آذربایجان غربی و تهیه و ارائه گزارش کارشناسی از میزان تولید، توزیع و صادرات سیمان از سایر اقدامات شهریور ماه بوده است.

وی بیان کرد: در ماه گذشته بازدید میدانی و بررسی وضعیت فعالیت شرکت های پخش استانی و نمایندگی های پخش سراسری در دستور کار قرار گرفت.

به گفته معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، پیگیری موارد مربوط به موضوع پدافند غیر عامل و تهیه گزارش مولدهای برق اضطراری و نیز تفکیک سازی مراکز حیاتی، حساس و ضروری پدافند غیر عامل و ارائه به مدیریت آن در ماه گذشته انجام شد.

وی با اشاره به خلاصه عملکرد اداره فرش شهریور ماه ۱۳۹۵ در این سازمان اظهار داشت: در این رابطه ضمن برگزاری جلسه کمیته تفویض اختیار و بررسی تفویض اختیار به شهرستان ها، ۱۴ نفر از فعالین فرش دستباف استان در بیست و پنجمین نمایشگاه بین الملی فرش دستباف تهران شرکت کردند.