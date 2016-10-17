بیرانوند باید به یک فاکتور توجه کند/ پرسپولیس مدعی قهرمانی است

نادر باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد پرسپولیسی ها در دیدار برابر نفت، گفت: بازیکنان در مجموع عملکرد خوبی داشتند و انسجام خوبی را در تمام خطوط از خودشان به نمایش گذاشتند و با این پیروزی خوب به نوعی باخت برابر قشقایی هم کمرنگ‌تر شد.

وی در رابطه با عملکرد بیرانوند نیز افزود: بیرانوند دروازه بان خوبی است که در تمام بازی های اخیر مطمئن نشان داده استو او البته در جریان بازی دیروز یک خروج ناموفق داشت اما همینکه جسارت او خارج شدن از دروازه را دارد، خودش نشان می دهد که او راه خوبی را در پیش گرفته است.

پیشکسوت دروازه بانی فوتبال ایران در رابطه با کلین شیت‌های پیاپی بیرانوند در تیم ملی و پرسپولیس، گفت: بیرانوند توانسته آمار خوبی را از خودش به جای بگذارد. البته گل نخوردن تنها به دروازه بان مربوط نمی شود، در دفاع تیمی هم در پرسپولیس هم در تیم ملی انسجام وجود دارد و در مجموع، مجموعه بازیکنان عملکرد خوبی داشتند و این آمار را به ثبت رساندند.

باقری با اشاره به موفقیت های پرسپولیس نیز گفت: برای قهرمانی عوامل گوناگونی دخیل هستند. از مدیر باشگاه گرفته تا تک تک بازیکنان. در حال حاضر تیم دغدغه مالی ندارد و همه عوامل امکانات را فراهم کرده اند تا تیم قهرمان شود. عملکرد فنی خوب هم باعث شده تا پرسپولیس به یک مدعی اصلی قهرمانی تبدیل شود.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد خوب بیرانوند نیز گفت: بیرانوند دروازه بان توانمندی است و در مسابقات اخیر نوید یک دروازه بان خوب را داده است. اما آنطور که من می بینم، او برخی اوقات بیش از حد عصبی می شود و این مسئله ممکن است به او ضربه بزند. بیرانوند باید درون دروازه آرامش کافی را داشته باشد و خودش را کنترل کند. این مسئله می تواند به کل تیم آرامش خیال را بدهد.