۱۰۷ بال قرقاول در مهاباد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، کامران حسینی با اعلام این خبر گفت: در پی گزارش پاسگاه نیروی انتظامی سه راهی دارلک مهاباد مبنی بر حمل پرنده توسط یک نفر، مأمورین یگان حفاظت اداره به محل اعزام و یک نفر متخلف را که بدون مجوز قانونی اقدام به حمل ۱۰۷ بال قرقاول کرده بود، دستگیر کردند.

وی ادامه داد: باستناد بند ج ماده ۱۱ قانون شکار و صید قرقاول ها از این متخلف کشف و ضبط و پرونده متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

حسینی افزود: به دلیل غیر بومی بودن و احتمال تلفات، بر اساس هماهنگی های بعمل آمده با قاضی پرونده و اداره کل حفاظت محیط زیست استان پرندگان مذکور به محل مجاز نگهداری پرندگان در مرکز استان تا تعیین تکلیف نهایی انتقال داده شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهابادضمن قدردانی از عملکرد نیروی انتظامی و مجموعه دادگستری این شهرستان از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشابه موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.