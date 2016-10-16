۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۸

برای اولین بار در کشور؛

سیستم سیار کارت هوشمند ملی در اردبیل آغاز به کار کرد

اردبیل – مدیرکل ثبت‌احوال استان اردبیل از آغاز به کار اولین سیستم سیار کارت هوشمند ملی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسد حسن‌زاده ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از این سیستم در بیمارستان ایثار اردبیل تصریح کرد: تاکنون ثبت‌نام ۴۱۸ هزار و ۱۲۷ کارت هوشمند ملی در اردبیل به اتمام رسیده است.

وی با اذعان به اینکه این رقم شامل بیش از ۴۱ درصد از جمعیت است، اضافه کرد: از ابتدای آغاز به کار صدور کارت هوشمند ملی در استان اردبیل ۳۱۷ هزار و ۸۱۸ کارت تحویل شده است.

به گفته مدیرکل ثبت‌احوال استان این تعداد در واقع ۳۱ درصد از کل جامعه آماری طرح را شامل می‌شود.

وی افزود: با وجود پیشبرد مطلوب طرح صدور کارت هوشمند ملی، صدور کارت برای برخی اقشار از جمله بیماران قطع نخاعی و یا ساکنان مناطق دور افتاده به سختی انجام می‌شود.

مدیرکل ثبت‌احوال استان تأکید کرد: برای پاسخ به این نیاز سیستم سیار کارت هوشمند ملی راه‌اندازی برای اولین بار در استان اردبیل راه‌اندازی شده است.

حسن‌زاده متذکر شد: این سیستم با تدابیر امنیتی ایجاد شده و به دلیل اینکه عکس و اثر انگشت زنده فرد در کارت ملی درج می‌شود تمامی تمهیدات جهت تهیه این اطلاعات تدارک دیده شده است.

محمد میرزایی ناطق

