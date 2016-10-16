«اقتصاد در موسیقی» بررسی می شود/ نقد «از جان و از دل»

به گزارش خبرگزاری مهر، «اقتصاد در موسیقی» و نشست نقد و بررسی آلبوم «از جان و از دل» به آهنگسازی نوید دهقان و خوانندگی سالار عقیلی عنوان دو نشست تخصصی حوزه موسیقی هستند که روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار می شود.

«اقتصاد در موسیقی» بررسی می شود

نشست باشگاه موسیقی ارسباران با موضوع «اقتصاد درموسیقی «چهارشنبه ۲۸ مهر ساعت ۱۹ در فرهنگ سرای ارسباران برگزارمی شود. در این نشست مهدی عیوقی درباره «اقتصاد گروه های موسیقی»، «تبلیغات در موسیقی»، «شیوه های تولید کتاب وآلبوم موسیقی»، «روش های جذب اسپانسر» به سخنرانی می پردازد.

مهدی عیوقی تحصیلکرده رشته مدیریت بازرگانی است و سال ها در زمینه موسیقی (نوازندگی واجرا)، مدیریت آموزشگاه و سرپرستی گروه های موسیقی فعالیت دارد.

نشست باشگاه موسیقی ارسباران با هدف طرح مباحث نظری و علمی موسیقی هرماه با حضور پیشکسوتان و هنرمندان موسیقی در این فرهنگسرا برگزار می شود.

نقد آلبوم «از جان و از دل» نوید دهقان و سالار عقیلی

آلبوم موسیقی «از جان واز دل» با آهنگسازی نوید دهقان و خوانندگی سالارعقیلی چهارشنبه ۲۸ مهر ساعت ۱۱ در فرهنگ سرای ارسباران با حضور داریوش پیر نیاکان، علی جهاندار، اردشیر کامکار، مهیار علیزاده وکورش متین بررسی می شود.

آلبوم موسیقی «از جان و از دل» تابستان و پاییز سال ۱۳۹۳ توسط گروه قمر با همراهی ۱۶ نوازنده ضبط و ابتدای سال ۹۵ در دو لوح فشرده منتشرشده است. ضمن اینکه آلبوم موسیقی «برمدارزمان» اثر فرهاد صفری نیز در این برنامه رونمایی می شود.