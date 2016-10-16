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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۰

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز:

برگ های پاییزی درختان تبریز نگهداری می شوند

برگ های پاییزی درختان تبریز نگهداری می شوند

تبریز - مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز گفت: با توجه به اینکه برگ های پائیزی درختان منابع غنی و مفید برای فضای سبز محسوب می شوند، نسبت به نگهداری آنها اقدام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز، محمدحسین حسن زاده یکشنبه در جلسه مشترک با مدیران فضای سبز مناطق مختلف تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: مناطق باید از هر گونه دور ریز و هدررفت برگ درختان خودداری کنند.

وی از برگ درختان به عنوان ارزشمندترین منبع تغذیه ای برای درختان و فضای سبز نام برده و افزود: به دلیل همین خاصیت ویژه، هر یک از مناطق شهرداری باید با حفر چند چاله، این برگ های ریخته شده پاییزی را جمع آوری کنند تا بدین ترتیب برگ ها انباشته شوند.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز تصریح کرد: با جایگزینی این برگ ها به جای کودهای حیوانی مضر برای فضای سبز می توان به رشد و نگهداری هر چه بهتر و بیشتر درختان و فضای سبز تبریز کمک کرد.

وی همچنین بر لزوم نگهداری و حفظ شاخ و برگ های درختان هرس شده در سطح شهر نیز تاکید کرد و گفت: با توجه به آغاز عملیات هرس سنگین درختان طی روزهای آینده در تبریز، باید از انتقال شاخ و برگ ها به نخاله گاه ها جلوگیری کرد.

حسن زاده در پایان خاطر نشان شد: این شاخ و برگ ها با مدیریت صحیح می توانند در موارد مختلف مورد استفاده قرار گیرند و حتی در ساده ترین شکل ممکن می توان آنها را به فروش رساند.  

کد مطلب 3797057

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