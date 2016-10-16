میزان مشارکت در انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات از ۱۰۰۰ نفر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در این اطلاعیه آمده است: با گذشت ۴ ساعت از آغاز انتخابات و تا ساعت ۱۴ میزان مشارکت کنندگان در انتخابات هزار و ۸ نفر در سامانه جامع رسانه های کشور ثبت شده است.

شانزدهمین دوره انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات، امروز و به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع رسانه های کشور (e-rasaneh.ir) از ساعت ۱۰ آغاز شد و تا ساعت ۱۶ ادامه دارد.

به گفته دبیر هیات نظارت بر مطبوعات، مشاهده آرای ثبت شده به تفکیک هر نامزد، تا پایان زمان رای گیری و مسدود شدن سامانه برای ورود واجدان شرایط امکان پذیر نیست.