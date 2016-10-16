۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۴

تا دو ساعت مانده به پایان انتخابات؛

میزان مشارکت در انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات از ۱۰۰۰ نفر گذشت

دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: میزان مشارکت کنندگان در انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات تا ساعت ۱۴ از مرز هزار نفر گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در این اطلاعیه آمده است: با گذشت ۴ ساعت از آغاز انتخابات و تا ساعت ۱۴ میزان مشارکت کنندگان در انتخابات هزار و ۸ نفر در سامانه جامع رسانه های کشور ثبت شده است.

شانزدهمین دوره انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات، امروز و به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع رسانه های کشور (e-rasaneh.ir)  از ساعت ۱۰ آغاز شد و تا ساعت ۱۶ ادامه دارد.

به گفته دبیر هیات نظارت بر مطبوعات، مشاهده آرای ثبت شده به تفکیک هر نامزد، تا پایان زمان رای گیری و مسدود شدن سامانه برای ورود واجدان شرایط امکان پذیر نیست.

