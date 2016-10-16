برخی وزارتخانه ها قانون ۳ درصد استخدام معلولان را اجرا نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نحوینژاد در برنامه روز جهانی عصای سفید که امروز برگزار شد، افزود: روز جهانی شرایطی را فراهم میکند که مشکلات و خواستههای معلولان مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان جامعه قرار گیرد.
وی گفت: یکی از وظایف ما احقاق سه درصد استخدام معلولان در دستگاههای دولتی است که متأسفانه به درستی تاکنون محقق نشده است به طوری که در سالهای اخیر کوچک کردن دولت مانع اجرای این طرح شده است، اما در نهایت بعضی از وزارتخانهها و سازمانها مانند آموزش و پرورش از اجرای قانون سه درصد تمکین نکردهاند.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با بیان اینکه سال گذشته در بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، ایجاد صندوق حمایت از فرصتهای شغلی معلولان پیشنهاد شد، گفت: امیدواریم این موضوع به تصویب برسد تا بتوانیم مشکل ضمانت استخدام معلولان را در این صندوق مرتفع و کارفرمایان را نیز در بکارگیری معلولان حمایت کنیم.
نحوینژاد با تأکید بر اینکه تسهیلات بانکی، مشکلات این افراد را برطرف نمیکند، گفت: محدود بودن اعتبار تسهیلات و هزینهبر بودن ایجاد شغل در کشور باعث بیثمری این امر شده و همچنین عدم هماهنگی بانک با نظام ایجاد اشتغال، شرایطی را پیش پای نابینایان و کمبینایان میگذارد که در بسیاری از موارد دسترسی آنها به تسهیلات کمتر میشود.
وی با اشاره به اینکه عدم دسترسی شهری و نبود مناسبسازی مراکز مهارتآموزی، یکی از موانع و محدودیتهای ایجاد اشتغال است، گفت: ایران جزو ۴۰ کشوری است که قانون جامع معلولان دارد اما در این قانون، اعتبار اجرای آن مشخص نشده است و به دلیل اینکه در قالب طرح از سوی مجلس ارائه شده بود، به راحتی نهادها و سازمانها از اجرای آن شانه خالی کردند که سال گذشته در بازنگری این قانون، الزامات در آن مشخص شده است.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: در سال جاری مربیان در شغلهای مختلف برای نابینایان و ناشنوایان تربیت میشوند که این طرح ضمن مهارتسنجی، باعث ایجاد مهارت خاص در این افراد خواهد شد.
به گفته وی، در حال حاضر ۱۰ مرکز کاریابی ویژه نابینایان و ناشنوایان به طور آزمایشی راهاندازی شده است که امیدواریم سال آینده بتوانیم آن را در تمام کشور تعمیم دهیم.
نحوینژاد با اشاره به اینکه ۱۰.۵ درصد معلولان شناسایی شده در کشور کمبینا و نابینا هستند، تأکید کرد: ۴۰ درصد دانشجویان معلول سازمان بهزیستی نابینا و کمبینا هستند که این موضوع نشان میدهد توانایی این افراد در رسیدن به تحصیلات عالیه بالاست و باید امکانات و شرایط مساعدی برای بروز استعدادهای آنها در کشور فراهم کنیم.
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