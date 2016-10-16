مرکز طبی کودکان هیچ گاه تخت خالی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا شروین بَدو در نشست خبری بیست و هشتمین همایش بین المللی بیماری‌های کودکان که ۲۹ مهر تا دوم آبان ۹۵ برگزار می‌شود، افزود: این همایش همه ساله در مرکز طبی کودکان برگزار شده و چهاردهمین همایش ملی پرستاری کودکان نیز همزمان با این همایش برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در این همایش ۲۰۰ سخنرانی ارائه می‌شود، گفت: محوریت همایش بیماری‌های کودکان با پزشکان، متخصصین، پزشکان عمومی و سایر تخصص‌های کودکان است. همچنین محورهای سخنرانی این همایش شامل طب نوزادان، تغذیه کودک و ترویج تغذیه با شیر مادر، آلرژی در کودکان، اختلالات تکاملی کودکان، اختلالات سیستم عضلانی و عصبی در کودکان و ... است.

وی ادامه داد: همچنین چندین کارگاه نیز قبل و همزمان با همایش برگزار می‌شود. به عنوان مثلا در بیست و هفتم و بیست و هشتم مهرماه همایشی با عنوان مراقبت‌های ویژه کودکان که بسیار حائز اهمیت است و یک برنامه بازآموزی با همکاری وزارت بهداشت محسوب می‌شود، برگزار خواهد شد. در روز بیست و هشتم مهرماه نیز برنامه بازآموزی رادیولوژی کودکان را داریم و جلسه‌ای هم درباره اختلالات غدد و دیابت کودکان برگزار می‌شود. همچنین برای اجرای بهتر طرح پایش تکامل کودکان کارگاهی را در این زمینه برگزار می‌کنیم.

بَدو با بیان اینکه ۱۳۰ عنوان مقاله در این همایش به صورت پوستر ارائه می‌شود، گفت: یکی از محورهای مهم همایش بیماری‌های کودکان نیز بحث اخلاق پزشکی و اصول حرفه‌ای‌گری در طب کودکان است.

رئیس مرکز طبی کودکان در مورد مدت زمان بستری بیماران در این بیمارستان گفت: در حال حاضر متوسط بستری این بیماران در مرکز ما پنج روز است.

وی همچنین به سطوح مختلف بیمارستان‌ها اشاره و اظهار کرد: بیمارستان‌ها در سه سطح تقسیم بندی می‌شوند بطوریکه سطح یک در شهرستان‌ها قرار داد. بیمارستان‌های سطح دو در شهرستان‌های بزرگتر هستند و جامع‌ترند و بیمارستان‌های سطح سه در مراکز استان‌ها قرار دارند که از امکانات تخصصی بهره‌مندند. در سال‌های اخیر سطح چهارم هم به سطوح بیمارستان‌ها اضافه شده و بیمارستان‌هایی هستند که خدمات فوق تخصصی دارند و حتی بیماران از مراکز تخصصی نیز به آنها ارجاع داده می‌شوند. بنابراین مرکز طبی کودکان، بیمارستانی در سطح چهارم است.

بَدو در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت همراه سراها در مرکز طبی کودکان با توجه به اینکه تعداد زیادی از مراجعین این مرکز از شهرستان‌ها به پایتخت می‌آیند، گفت: بیمارستان ما حدود ۳۴۰ تخت دارد و معمولا ضریب اشغال تخت‌هایمان ۹۸ درصد است، بطوریکه هیچ گاه تخت خالی نداریم و زمانی که می‌خواهیم ملحفه تخت را عوض کنیم، تخت‌ها خالی می‌شوند و سریعا بیمار دیگری بستری می‌شود و این در حالی است که تعداد زیادی از بیماران ما از شهرستان‌ها و یا کشورهای مجاور به ما مراجعه می‌کنند.

وی افزود: البته باید توجه کرد که ایجاد همراه سرا وظیفه اصلی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیست و در زمینه اسکان همراهان بیمار، بیشتر شهرداری‌ها فعالیت می‌کنند. در این زمینه قرار بود فضایی با همکاری شهرداری به بیمارستان امام خمینی (ره) و مرکز طبی کودکان اختصاص داده شود که این اتفاق افتاد و بخشی از هموطنانمان در آن اسکان داده می‌شوند. حال اگر بتوانیم مراکزی را برای اسکان همراهان بیماران داشته باشیم در ارائه خدمت نیز تاثیر مناسبی دارد. البته در مرکز طبی کودکان، مادر بیماران تا پایان روند درمان از سوی مرکز اسکان داده می‌شوند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در مرکز طبی کودکان از ظرفیت «سلامت‌یار» استفاده می‌شود، گفت: در بیمارستان‌های دانشگاهی شاهدیم که بعضا پرستاران بعد از گذشت چندین سال تجربه به برخی مهارت‌ها دست می‌یابند، بنابراین در مراکز دانشگاهی که خدمات فوق تخصصی را ارائه می‌دهند ممکن است استفاده از نیروهای داوطلب مناسب نباشد. در عین حال باید توجه کرد که ما نیازمند تخصصی شدن پرستاری‌ هستیم که این موضوع در برنامه ریزی‌های مرکز وجود دارد.

بَدو با بیان اینکه در بیمارستان ما تعداد زیادی از بیماران ارجاعی بوده و نیازمند خدمات تخصصی‌تر هستند، ادامه داد: مرکز طبی کودکان ۱۱۵ عضو هیئت علمی دارد و به صورت شبانه روزی فعالیت می‌کند. همچنین در کل شبانه روز پزشک متخصص مقیم داریم. بنابراین با این امکانات تلاش می‌کنیم تا خدمات‌ ما از نظر کیفی هم مطلوب باشند. البته ممکن است گاهی مشکلاتی هم برای بیماران ایجاد شود، اما ما تلاش می‌کنیم تا مسائلی مانند عفونت‌های بیمارستانی را کنترل کنیم.