به زودی انجام می شود؛ افتتاح ورزشگاه نقش جهان و زمین چمن یادگار امام (ره)

بنابر اعلام معاون وزیر ورزش، ورزشگاه نقش جهان و زمین چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) آماده افتتاح است و بزودی با برگزاری یک دیدار رسمی افتتاح آنها انجام می شود.