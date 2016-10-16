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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

به زودی انجام می شود؛

افتتاح ورزشگاه نقش جهان و زمین چمن یادگار امام (ره)

افتتاح ورزشگاه نقش جهان و زمین چمن یادگار امام (ره)

بنابر اعلام معاون وزیر ورزش، ورزشگاه نقش جهان و زمین چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) آماده افتتاح است و بزودی با برگزاری یک دیدار رسمی افتتاح آنها انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شعبانی بهار معاون ورزش همگانی وزارت ورزش امروز در جریان نشست خبری خود با بیان اینکه همین امروز ورزشگاه نقش جهان آماده افتتاح است، اظهارداشت: البته برای انجام افتتاح رسمی باید هماهنگی های لازم با دولت انجام شود. قطعا پس از انجام هماهنگی های لازم و با یک بازی رسمی این ورزشگاه رسما افتتاح خواهد شد.

شعبانی بهار تاکید کرد: زمین ورزشگاه یادگار امام (ره) نیز با صرف هزینه دو میلیارد تومانی آماده افتتاح شده است. مسئولان استانی در تدارکات لازم برای افتتاح رسمی این زمین چمن هستند.

معاون وزیر ورزش تاکید کرد که به زودی افتتاح این دو طرح که جزو دغدغه ها بودند، رسما انجام خواهد شد.

کد مطلب 3797064
زینب حاجی حسینی

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