افتتاح ورزشگاه نقش جهان و زمین چمن یادگار امام (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شعبانی بهار معاون ورزش همگانی وزارت ورزش امروز در جریان نشست خبری خود با بیان اینکه همین امروز ورزشگاه نقش جهان آماده افتتاح است، اظهارداشت: البته برای انجام افتتاح رسمی باید هماهنگی های لازم با دولت انجام شود. قطعا پس از انجام هماهنگی های لازم و با یک بازی رسمی این ورزشگاه رسما افتتاح خواهد شد.
شعبانی بهار تاکید کرد: زمین ورزشگاه یادگار امام (ره) نیز با صرف هزینه دو میلیارد تومانی آماده افتتاح شده است. مسئولان استانی در تدارکات لازم برای افتتاح رسمی این زمین چمن هستند.
معاون وزیر ورزش تاکید کرد که به زودی افتتاح این دو طرح که جزو دغدغه ها بودند، رسما انجام خواهد شد.
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