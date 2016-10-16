مشارکت ۱۸ درصدی مردم خراسان شمالی درسرشماری اینترنتی نفوس ومسکن

حسن نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا صبح یکشنبه ۵۳ هزار و ۹۰۹ خانوار در سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ ثبت‌نام کرده‌اند.

نادری بیان داشت: این تعداد خانوار، جمعیت ۱۸۸ هزار و ۹۷۰ نفری را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به میانگین ۲۴.۳۳ درصدی مشارکت کشوری مردم در طرح سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن، عنوان کرد: خراسان شمالی به لحاظ میزان مشارکت در حال حاضر رتبه ۲۳ را دارا است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بابیان اینکه سرشماری اینترنتی تا ۲۷ مهرماه جاری ادامه دارد، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان این مهلت، ۲۲ درصد مردم خراسان شمالی در سرشماری نفوس و مسکن شرکت کنند.