به گزارش خبرنگار مهر، ایرج ثقفی ظهر یکشنبه در نشست بررسی مشکلات موقوفات تکاب گفت: بخش عمده ای از مساحت شهر تکاب را زمین های موقوفه تشکیل می دهد و تداخل آنها با سایر اراضی بعضی اوقات موجب بروز مشکلاتی می شود.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات مالکیتی اراضی در تکاب نباید مانع توسعه این شهرستان شودعنوان کرد: مشکل تداخل اراضی موقوفه در شهرستان تکاب باید به صورت مطلوب رفع شود.

فرماندار شهرستان تکاب خاطرنشان کرد: با رفع مشکل تداخل اراضی وقفی تکاب، توسعه و عمران شهری نیز شتاب و سرعت می گیرد.

تقفی افزود: مشکلات مالکیتی اراضی در تکاب نباید مانع توسعه این شهرستان شود و بر این اساس شهرداری و اداره اوقاف با تعامل و همکاری، راهکاری برای رفع مشکل تداخل اراضی در تکاب به کار گیرند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: در تفکیک و تغییر کاربری زمین های موقوفه در شهرستان تکاب باید حقوق موقوفات تامین شود.

حجت الاسلام ناصر جوانبخت افزود: ۷۵ درصد از اراضی تکاب که شامل چهار دانگ از این شهرستان می شود، موقوفه است که در صورت تامین حقوق موقوفات برای واگذاری اراضی وقفی به مردم و تفکیک زمین های موقوفه آمادگی داریم.

وی ادامه داد: تبدیل به احسن کردن زمین های موقوفه در تکاب یک مطالبه عمومی است که همکاری و تعامل ادارات و دستگاه های اجرایی را می طلبد.

حجت الاسلام جوانبخت گفت: سنت حسنه وقف به منظور خدمت به جامعه و گره گشایی از مشکلات مردم است و اراضی موقوفه تکاب نیز با این هدف باید تعیین تکلیف شوند.