بازار پسته ایران در دست آمریکا/ رکود در بازار پسته ادامه دارد

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: این روزها در استانی که تا چند سال قبل پایتخت تولید پسته جهان بود حالا برای فروش محصول سال جاری به بازارهای بین المللی کمر کشاورزان خم شده است.

کرمان بدون شک حالا جایگاه خود را در رتبه نخست تولید پسته جهان به پسته کاران آمریکایی واگذار کرده است و در حالی خشکسالی و بی آبی و مسائل حاشیه ای هر سال از وسعت زمین های پسته استان کرمان می کاهد که تولید پسته در دشت های آمریکا تقریبا با نیاز بازارهای خارجی برابری می کند و این یعنی رقابت تنگاتنگ میان پسته ایران و پسته آمریکا، رقابتی که در سال جاری پسته ایران در ابتدای خط شروع مسابقه، در جا زده و بر زمین مانده است.

وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی به میان می آید در کنار اینکه باید پتانسیل های بومی هر منطقه را احیا کنیم این نکته به صورت موکد بیان می شود که باید پتانسیل های اقتصادی را در بازارهای خارجی حفظ کنیم و حداقل آن ها را از دست ندهیم.

قیمت گذاریهای بسیار اندک مواجه می شوند اما حکایت پسته استان کرمان در سال جاری حکایت کشاورزان ورشکسته ای است که کسی نیست محصولشان را بخرد و با قیمت گذاری های بسیار اندک مواجه می شوند.

قیمت های کنونی بازار پسته حتی کفاف کود، سم و هزینه برداشت محصول را هم نمی دهد و در این میان بازار خارجی نیز به سمت تامین محصولش از بازار آمریکا متمایل می شود.

این روزها اگر سری به بنگاه های خرید و فروش پسته بزنید، بازار از همیشه راکدتر و سردتر شده است.

حالا در روزهای پایانی فصل برداشت پسته هستیم اما واقعیت این است که هنوز پسته سال گذشته هم در انبارها مانده و وارد بازارهای مصرف نشده است.

مهمترین مشکل کنونی کشاورزان نبود نقدینگی در بازار برای خرید محصول است، در سال های گذشته شرکت های تعاونی پسته داران به ویژه شرکت تعاونی رفسنجان خریدار اصلی پسته بودند و در نهایت با ساز و کارهای مدون محصول را صادر می کردند.

اما در سال جاری اکثر این شرکت ها از جمله شرکت تعاونی رفسنجان به عنوان بزرگترین تعاونی پسته کاران ایران با مشکلات عمده مواجه هستند و توان خریداری محصول پسته را ندارند.

در کرمان، کشاورزان اکثر شهرستان ها کار برداشت محصول را تمام کرده اند به خصوص در رفسنجان که کانون تولید پسته در ایران است.

برداشت ۳۲ هزار تن پسته خشک در رفسنجان

مدیر جهادکشاورزی شهرستان رفسنجان در گفتگو با مهر اظهارداشت: در سال جاری برداشت محصول پسته در رفسنجان به روزهای پایانی نزدیک شده است و تا کنون ۱۰۰ هزار تن پسته تازه از ۸۵ هزار هکتار باغ برداشت شده است.

حسین رضایی ادامه داد: این میزان بعد از فراوری و خشک شدن به ۳۲ هزار تن پسته خشک می شود که هم اکنون آماده ورود به بازار مصرف است و باید به این نکته هم توجه شود که ۸۰ درصد محصول پسته تولیدی در استان کرمان جنبه صادراتی دارد و ارزآور است.

وی گفت: ارزآوری این محصول در استان کرمان سالانه بیش از یک میلیارد دلار است که از جایگاه ویژه ای در ارز آوری در سطح ملی برخوردار است.

وی خشکسالی و سرمازدگی را از مهمترین مشکلات کشاورزان دانست و افزود: در سال جاری مشکلاتی در خصوص خرید و فروش و صادرات محصول وجود دارد که با پیگیری های صورت گرفته کار ساماندهی بازار آغاز شده است.

راهکارهای مقطعی نباید موجب دلخوشی شود و باید به فکر راهکار اساسی برای حل مشکل پسته بود مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان اظهار کرد: بانک کشاورزی هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای صادر کنندگان پسته اعتبار در نظر گرفته است و به نظر طی روزهای آینده مشکل بازار رفع می شود.

اما رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با اشاره به رقابت بسیار جدی پسته ایران و آمریکا می گوید: راهکارهای مقطعی نباید موجب دلخوشی شود و باید به فکر راهکار اساسی برای حل مشکل صنعت پسته بود.

سیدمهدی طبیب زاده می گوید: رقابت ما یک رقابت جدی است و در این میان نیاز به برنامه ریزی و حمایت از بازار و حفظ داشته های کنونی و توسعه صنعت پسته داریم.

آمریکا بازارهای ایران را تصرف می کند

وی به خبرنگار مهر می گوید: آمریکا در حال برنامه ریزی برای تصاحب بازارهای پسته ایران است این درحالی ست که ما برای صادرات پسته با کمبود نقدینگی مواجه هستیم.

طبیب زاده گفت: ما پسته را با ریال و تورم موجود تولید و با ارز که روند نزولی دارد صادر می کنیم و باید فکری به حال تولید محصول کرد.

وی حمایت از تولید پسته را رمز ثبات و توسعه بازارهای خارجی دانست و گفت: اگر به دنبال اقتصاد مقاومتی و حفظ توانمندی های اقتصادی هستیم باید بازار های خارجی پسته ایران را حفظ کنیم و اجازه ندهیم در اختیار رقبای ما قرار گیرد.

اما استاندار کرمان در ادامه پیگیری هایش برای حل مشکل پسته از شناسایی عوامل بروز مشکل بازار فروش و صادرات این محصول در سال جاری خبر می دهد.

علیرضا رزم حسینی در گفتگو با مهر بیان کرد که تا کنون چندین جلسه برای بررسی و حل مشکلات موجود برگزار شده است.

وی ادامه داد: از نظر ما سه عامل در بروز مشکلات نقش دارند که شامل نا هماهنگی بین تولید کنندگان و صادر کنندگان، مشکلاتی در شرکت تعاونی پسته رفسنجان و فعال نبودن یک متولی در بازار پسته است.

وی گفت: برای حل مشکل نقدینگی چهار هزار میلیارد ریال اختصاص یافته است و به زودی مشکلات رفع و صادرات پسته آغاز می شود.

مطابق با آمار پسته، نخستین محصول کشاورزی ارزآور در کشور محسوب می شود و یکی از دلایل وجود یک سوم از باغ های کشور در استان کرمان وجود باغ های گسترده پسته است که رتبه نخست جنگلهای دست کاشت کشور را هم به خود اختصاص داده است.

هزاران نفر در کرمان در صنایع وابسته به پسته در حال فعالیت هستند و این درحالی است که علیرغم وجود پتانسیل های بالای اقتصادی در این بخش اما نگاه های تبعیض گرایانه به این محصول طی سال های گذشته کار را به جایی رسانده است که حالا دیگر پسته ایران در مکان دوم سطح تولید پسته جهان قرار گرفته است و بسیاری از بازارهای جهانی را نیز به خصوص در اروپا از دست داده است.