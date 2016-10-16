به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، کتابفروشان می‌توانند از تاریخ ۲۴ مهرماه تا ۲۴ آبان ماه با مراجعه به سایت خانه کتاب به نشانی ketab.ir در طرح «پائیزه کتاب» ثبت نام کنند.

طرح «پائیزه کتاب» همزمان با بیست و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۴ آبان ماه تا ۲۴ آذر ماه در کتابفروشی‌های عضو این طرح اجرا می‌شود و کتابفروشی‌هایی می‌توانند در این طرح شرکت کنند که دارای پروانه کسب با تاریخ معتبر باشند. همچنین کتب آموزشی، کمک آموزشی، نایاب، افست، فاقد شماره شابک و کتاب‌هایی که در سایت خانه کتاب موجود نباشند، مشمول طرح مذکور نخواهند بود.

در این طرح سقف تخفیف برای هر کتابفروشی حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و سقف مجاز خرید برای هر خریدار حداکثر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. خریدار می‌تواند در چند نوبت و از چند کتابفروشی، کتاب‌های عمومی را با ۲۰ درصد تخفیف و کتاب‌های کودک و نوجوان را با ۲۵ درصد تخفیف از کتابفروشی‌های عضو طرح «پائیزه کتاب» خریداری کند.

بر اساس این گزارش، کتابفروشی‌های عضو طرح که دارای نرم افزار فروش هستند، در صورتی که فایل مشخصات مختصر کتاب‌های موجود خود را با فرمت اکسل ارسال کنند، سقف خریدشان تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. این اطلاعات به منظور تسریع در پردازش اطلاعات هنگام فروش خواهد بود.

با توجه به مکانیزه بودن طرح «پائیزه کتاب»، کتاب فروشی‌ها می‌بایست مجهز به رایانه بوده و دسترسی کامل به اینترنت داشته باشند و کتب فروخته شده می‌بایست در سامانه مربوط در سایت (ketab.ir) ثبت شود. ثبت مشخصات کتاب‌های فروخته شده می‌بایست آنلاین و همزمان با فروش آن صورت گیرد. ثبت کتاب خارج از زمان خرید تخلف محسوب شده و موجب مسدود شدن درگاه کتابفروشی خواهد بود.

کتابفروشی ملزم به ارایه دیتای واقعی خریداران بوده و ارایه دیتای جعلی و ساختگی موجب مسدود شدن درگاه کتابفروشی می‌شود. کتابفروشی‌های عضو طرح ملزم به نصب پوستر طرح پاییزه در ورودی و محل قابل رؤیت فضای کتاب فروشی تا پایان این طرح هستند. موسسه خانه کتاب متعهد می‌شود حداکثر تا یک ماه بعد از پایان طرح با کتابفروشی‌های عضو این طرح تسویه حساب کند.