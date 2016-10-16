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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۶

با هدف ساخت سد و نیروگاه؛

ایران و گینه تفاهم نامه برقی امضا کردند

ایران و گینه تفاهم نامه برقی امضا کردند

ایران و گینه به منظور توسعه همکاری ها در صنایع آب، برق، انرژی، نیروگاه و سدسازی تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران و «گینه کوناکری» امروز به منظور توسعه همکاری‌ها در صنایع آب، برق، انرژی ساخت نیروگاه و سدهای برق آبی تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کردند.

این تفاهم نامه همکاری بین شرکت مشترک سرمایه‌گذاری ایران و گینه و شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران امضا شد و پیش بینی می‌شود با این توافق زمینه توسعه همکاری و فعالیت‌های برقی ایران با کشورهای قاره سیاه فراهم شود.

بهمن صالحی با اشاره به سابقه فعالیت شرکت‌های ایرانی در صنایع برق و انرژی برخی از کشورهای آفریقایی از جمله سنگال و اتیوپی، گفت: هدف از امضای تفاهم نامه همکاری با گینه اجرای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی با استفاده از توان سازندگان و پیمانکاران ایرانی است.

این مقام مسئول با اشاره به برنامه ایران برای حضور در مناقصات بین‌المللی آفریقا، مشارکت در اجرای پروژه‌ها با استفاده تامین مالی، تشکیل کنسرسیوم های ملی و بین‌المللی و استفاده از توان شرکت‌های معتبر محلی برای اجرای طرح‌های برق و انرژی در آفریقا، اظهار داشت: آفریقا با ۵۴ کشور و جمعیتی بیش از ۱.۲ میلیارد نفر و در اختیار داشتن منابع طبیعی نفت، گاز، ذخایر آبی فرصت بسیار مناسبی برای اجرای پروژه‌های بخش انرژی با حضور شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در صنعت تجهیزات و خدمات صنایع آب وبرق ایران است.

مدیر عامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت اجرای پروژه‌های بخش انرژی در گینه حدود ۵ میلیارد دلار ارزیابی شده است، بیان کرد: این فرصت بسیار خوبی برای ۲۵۰ پیمانکار ایرانی خواهد بود.

«نابه بوباکار صدیقی» مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایران و گینه هم با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشورهای مسلمان برای اجرای پروژه‌های انرژی، تاکید کرد: این تفاهم نامه را با مسئولان دولت گینه نهایی خواهیم کرد و در سفر آینده وزیر انرژی گینه به تهران، فعالیت‌های جدی‌تری را با شرکت بزرگ ایرانی دنبال خواهیم کرد.

کد مطلب 3797076

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