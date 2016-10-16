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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۹

دفتر تجاری اتاق بازرگانی اردبیل در مسکو آغاز به کار کرد

دفتر تجاری اتاق بازرگانی اردبیل در مسکو آغاز به کار کرد

اردبیل – با حضور مسئولان استان اردبیل اولین دفتر تجاری اتاق بازرگانی استان در شهر مسکو آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری اردبیل، استاندار اردبیل در مراسم افتتاح این دفتر تصریح کرد: روابط اقتصادی ایران و روسیه به تناسب افزایش روابط سیاسی با رشد قابل‌توجه همراه است.

وی افزود: در چنین فضایی مراودات بازرگانان ایرانی و روس در قالب هیئت‌های تجاری و شرکت در نمایشگاه‌های مشترک می‌تواند به افزایش روابط تجاری کمک کند.

استاندار اردبیل با دعوت از بازرگانان روسی برای حضور در استان اردبیل و آشنا شدن با ظرفیت‌های این استان ادامه داد: استان اردبیل پتانسیل‌های متعددی به ویژه در زمینه کشاورزی و صنعت دارد که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

خدابخش به ضرورت زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید تأکید و اضافه کرد: لازم است در زمینه راه‌اندازی صنایع تبدیلی و حتی اکتشاف نفت در مغان سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گیرد.

در این مراسم رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل نیز بهبود روابط تجاری ایران و روسیه را فرصت مغتنمی دانست و خواستار حضور مناسب بازرگانان ایرانی در مسکو شد.

حسین پیرموذن با تأکید به اینکه اردبیل می‌تواند به دروازه تجارت ایران و روسیه تبدیل شود، تصریح کرد: انتظار می‌رود راه‌اندازی دفتر تجاری اتاق اردبیل بتواند در تحقق این آرمان مؤثر باشد.

وی خواستار سرعت بخشی به اجرای توافق دالان سبز گمرکی بین دو کشور شد و اضافه کرد: افزایش تعداد کالاهای با قابلیت مبادله با تعرفه ترجیحی در اتاق مشترک ایران و روسیه در حال بررسی است.

رئیس اتاق بازرگانی استان مشکلات بانکی را از موانع حضور سرمایه‌گذاران روسی دانست و افزود: در این راستا سه بانک روسی و ایرانی برای افتتاح شعبه در روسیه و ایران اعلام آمادگی کردند.

کد مطلب 3797077
محمد میرزایی ناطق

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