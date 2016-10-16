دفتر تجاری اتاق بازرگانی اردبیل در مسکو آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری اردبیل، استاندار اردبیل در مراسم افتتاح این دفتر تصریح کرد: روابط اقتصادی ایران و روسیه به تناسب افزایش روابط سیاسی با رشد قابلتوجه همراه است.
وی افزود: در چنین فضایی مراودات بازرگانان ایرانی و روس در قالب هیئتهای تجاری و شرکت در نمایشگاههای مشترک میتواند به افزایش روابط تجاری کمک کند.
استاندار اردبیل با دعوت از بازرگانان روسی برای حضور در استان اردبیل و آشنا شدن با ظرفیتهای این استان ادامه داد: استان اردبیل پتانسیلهای متعددی به ویژه در زمینه کشاورزی و صنعت دارد که میتواند مورد توجه قرار گیرد.
خدابخش به ضرورت زمینهسازی برای سرمایهگذاریهای جدید تأکید و اضافه کرد: لازم است در زمینه راهاندازی صنایع تبدیلی و حتی اکتشاف نفت در مغان سرمایهگذاریهایی صورت گیرد.
در این مراسم رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل نیز بهبود روابط تجاری ایران و روسیه را فرصت مغتنمی دانست و خواستار حضور مناسب بازرگانان ایرانی در مسکو شد.
حسین پیرموذن با تأکید به اینکه اردبیل میتواند به دروازه تجارت ایران و روسیه تبدیل شود، تصریح کرد: انتظار میرود راهاندازی دفتر تجاری اتاق اردبیل بتواند در تحقق این آرمان مؤثر باشد.
وی خواستار سرعت بخشی به اجرای توافق دالان سبز گمرکی بین دو کشور شد و اضافه کرد: افزایش تعداد کالاهای با قابلیت مبادله با تعرفه ترجیحی در اتاق مشترک ایران و روسیه در حال بررسی است.
رئیس اتاق بازرگانی استان مشکلات بانکی را از موانع حضور سرمایهگذاران روسی دانست و افزود: در این راستا سه بانک روسی و ایرانی برای افتتاح شعبه در روسیه و ایران اعلام آمادگی کردند.
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