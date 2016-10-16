۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۹

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان مطرح کرد:

ایفای نقش بندر چابهار به عنوان مرکز بزرگ تحرک اقتصادی جهان

چابهار-مدیر کل بنادرو دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: با تسریع در سرمایه گذاری دولتی و خصوصی و ایجاد راههای مواصلاتی بندر چابهار می تواند به عنوان مرکز بزرگ تحرک اقتصادی جهان ایفای نقش کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز آقایی در جلسه کمیته سرمایه گذاری که با حضور سرمایه گذاران در بندر چابهار برگزار شد، اظهار داشت : با تسریع در سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی و ایجاد راههای مواصلاتی ریلی و جاده ای، بندر چابهار می تواند به عنوان مرکز بزرگ تحرک اقتصادی جهانی ایفای نقش نماید.

وی افزود: با توجه به مزایای ترانزیتی و ترانشیپی بندر چابهار و بهره برداری فاز اول آن در پایان سال جاری واتمام فاز دو در کمتر از دوسال آتی، ایران به عنوان قدرت جدید تجارت منطقه خواهد شد.

وی تصریح کرد: کشورهای CIS، روسیه ،هند،افغانستان و عمان مطمنآ بیشترین بهره برداری را از طرح توسعه بندر شهیدبهشتی چابهار خواهند داشت زیرا ارتقاء ظرفیت این بندر می تواند به تقویت نقش و قدرت منطقه ای کشورها در تعاملات سیاسی و سهم خواهی از تجارت منطقه ای در خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند و توازن معادلات سیاسی و تجاری در منطقه با راهبرد برد- برد کمک کند.

 مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: توسعه بندر چابهار می تواند در عمران و آبادانی کشورهای منطقه و خصوصآ جلوگیری از جنگ های سیاسی و فرقه ای نقش موثری داشته باشد و از طرفی افق های جدید توسعه در تجارت بین المللی از طریق  دسترسی آسان به آبهای آزاد برای این کشورها را فراهم آورد .

وی گفت: وجود صنایع پیشرفته کشور هند و ذخایر  نفتی، پتروشیمی و گاز ایران و همچنین معادن غنی کشور افغانستان، توسعه بندرگوادر پاکستان و از طرفی تولیدات کالاهای اساسی مازاد در کشورهای CIS و روسیه پتانسیل هایی است که با برقراری صلح وآرامش می توان از آن برای ارتقاء سهم تجارت دریایی و عمران و ابادانی کشورهای منطقه بهره گیری کرد.

آقایی تاکید کرد: اتمام فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار در پایان سال جاری، تسریع در پسکرانه ها و راههای مواصلاتی، اصلاح فرایندها و پرهیز از هر گونه جزیی نگری می تواند در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و تثبیت نقش حاکمیتی کشور در منطقه موثر باشد.

