تقویت تولید ملی رکن اصلی اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالملکی در همایش اقتصاد مقاومتی و جایگاه قدرت بین المللی جمهوری اسلامی که با حضور استادان بسیجی ظهر یکشنبه در سالن تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد اظهارداشت: اقتصاد مذاکراتی نمی تواند مشکلات کشور را حل کند بلکه باید دنبال پیاده کردن اقتصاد مقاومتی باشیم.

وی بیان کرد: برخی اعتقاد دارند که همه مشکلات ناشی از تحریم است و با مذاکره می توان همه موانع را برداشت در حالی که حدود ۲۰ درصد مسائل مربوط به تحریم و ۸۰ درصد امور داخلی است.

عبدالملکی تصریح کرد: تجربه برجام نشان داد که سه سال وقت گذاشتن برای برجام به نتایج قابل قبولی نرسیده و فروش بیشتر نفت بدون دریافت پول یعنی ذخیره سوختی دیگران را پرکردن که دستاورد نیست.

وی گفت: اقتصاد مذاکراتی یک توهم است و اگر بخواهیم به قدرت اقتصادی تبدیل شویم باید مسیر اقتصاد مقاومتی را طی کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام جعفر صادق(ع) اظهارداشت: مهمترین هدف اقتصاد مقاومتی رسیدن به استقلال، رفاه عمومی و پیشرفت است و یکی از ارکان سیاست های کلان در این عرصه برنامه ریزی اقتصادی و فرهنگی است.

وی گفت: تقویت تولید ملی و جهاد اقتصادی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی است و در این زمینه دولت کارهای مثبت و خوبی انجام داده که ابلاغ سیاست های کلی توسط رئیس جمهور، آغاز به کار شورای اقتصاد مقاومتی، تشکیل ستاد فرماندهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور از آن جمله است.

عبدالملکی یادآورشد: در این راستا ۱۳ برنامه ملی و ۲۳۰ پروژه در سال گذشته تعریف شد و امسال ۱۲۱ پروژه برای اقدام تعریف شده است.

وی اضافه کرد: در بیان نقاط ظعف اقتصاد مقاومتی می توان گفت انحراف در برخی برنامه ها دیده می شود و برخی طرح ها نیز کلان هستند مانند اصلاح نظام پولی و بانکی، رونق بخش مسکن و اصلاح ساختار کلان دولت که اجرای آنها به عوامل مختلفی بستگی دارد که باید محقق شود.

کارشناس اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: بسیاری از طرح ها هنوز شروع نشده و بزرگ نمایی تحریم ها، تاکید مطلق بر آزاد سازی نرخ ها و قیمتها، شفاف نبودن مبارزه با فساد، بی توجهی به تهدیدها از دیگر نقاط ضعف در اجرای اقتصاد مقاومتی است.

وی تحریف مفهوم اقتصاد مقاومتی را از دیگر مشکلات اجرای این طرح دانست و گفت: افزایش شکنندگی اقتصاد ملی، تخریب فرهنگ اقتصادی، واردات بیش از حد کالا و خدمات پژوهشی و واگذاری پیمانکاری نفت و گاز به خارجی ها و تشویق مصرف کالای خارجی ازدیگرتهدیدهای این حوزه است که بی توجهی به آن ما را از اهداف ارزشمند اقتصاد مقاومتی دور می کند.