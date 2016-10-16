کمیته ارزشیابی نیروی انسانی در بنیاد سینمایی فارابی فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست کمیته ارزشیابی نیروی انسانی با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران و اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل بنیاد سینمایی فارابی روز شنبه ۲۴ مهر سال جاری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد، تحول، نوسازی و توجه به منابع انسانی را موضوع اصلی سرفصل برنامه‌های کاری در این دوره مدیریتی دانست و گفت: بنیاد فارابی جدای از اینکه به حمایت از سینمای داستانی و ارتقای سطح کیفی آثار توجه دارد، در این دو سال به مدیریت تحول و نوسازی بیشتر از گذشته توجه داشته است و خوشبختانه موفق شدیم در این دوره برنامه «کوچک‌سازی» و «چابک‌سازی» را در بنیاد فارابی عملیاتی کنیم.

وی تشکیل کمیته ارزشیابی نیروی انسانی در بنیاد فارابی، چابک‌سازی سیستم اداری و شناسایی شایستگی های نیروی انسانی را از اهداف تشکیل این کمیته دانست و گفت: شایسته گزینی و جابجایی بر اساس مهارت و توانایی و شایسته پروری نیروی انسانی به منظور ماموریت های جدید و همچنین تعدیل کمیتی از دیگر اهداف کمیته ارزشیابی نیروی انسانی است.

مدیرعامل بنیاد فارابی ادامه داد: این کمیته باید با جانشین سازی نیروها و به روز رسانی مشاغل و تعریف بروز وظایف، سعی کند از ظرفیت نیروهای خلاق و توانمند در بنیاد فارابی استفاده بهینه کند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به مدیریت تحول در نهادهای فرهنگی تصریح کرد: ماندگاری فارابی به این است که پابه‌پای تحولات سینما، تغییر و تحول دائمی داشته باشد و در این میان نقش نیروی انسانی متخصص و کارآمد بسیار تعیین کننده است.

تابش با اشاره به جهت گیری برنامه تحول در بنیاد فارابی گفت: کاری که ما از ابتدای حضورمان در بنیاد انجام داده‌ایم، اتخاذ رویکردهای جدید بوده است. بنیاد فارابی فعالیت رسمی‌اش را در سال ١٣٦٣ شروع کرد و طی سه دهه، همیشه پیشرو بوده است و با توجه به تجریبات همه این سال‌ها و ارزش افزوده‌ای که ایجاد کرده، می‌تواند همچنان نقش پشتیبان سینما را ایفا کند.

در ادامه این جلسه حسن صفرعلی مشاور طرح و برنامه و توسعه منابع انسانی بنیاد نیز ضمن تشریح ساختار این کمیته به رویکردهای شایستگی نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: از مهمترین مباحث در این رویکرد می توان به ترسیم، تشخیص، توسعه و نظارت شایستگی اشاره کرد.

وی ضمن اشاره به فرآیند کمیته های ارزشیابی نیروی انسانی عنوان کرد: بررسی توانایی های نیروی انسانی، سطوح شایستگی و زیر فصل های آن همچون شایسته سالاری، شایسته خواهی، شایسته شناسی، شایسته سنجی، شایسته داری و نوع نگرش این نیروها نسبت به سازمان متبوع خود از ویژگی های مهم نظام ارزیابی عملکرد سازمان کارآمد است.



صفرعلی اظهار امیدواری کرد که در فرایند عملکرد این کمیته، بتوان برنامه ریزی مناسبی برای پیشبرد اهداف متعالی و پرورش نیروی انسانی مجرب داشته باشیم.