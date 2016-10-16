اشتغال مناسب مهمترین دغدغه معلولان در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرتو موسوی عصر یکشنبه به مناسبت ۱۵ اکتبر روزجهانی نابینایان و عصای سفید در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان بهزیستی شش گروه معلول به عنوان جامعه هدف پوشش می دهد.
وی گروه های اعصاب و روان، ذهنی، جسمی و حرکتی، گفتار و صوت، ناشنوا و نابینایان را از جمله این شش گروه عنوان کرد و گفت: متاسفانه نگرش و دید مناسبی نسبت به این قشر از جامعه وجود ندارد.
رئیس اداره بهزیستی صومعه سرا با بیان اینکه مشکلات اقتصادی، نبود زمینه های اشتغال، مسائل و رفتارهای اجتماعی از جمله مهمترین دغدغه های معلولان را تشکیل می دهد، افزود: نبود توجه از سوی مسئولان یکی از مهم ترین دغدغه ها و گلایه های معلولان است.
وی شهرستان صومعه سرا را دارای یک هزار و ۵۰۰ معلول تحت پوشش از سوی بهزیستی دانست و خاطرنشان کرد: از این میان ۳۴ معلول جزء افراد مطلقا نابینا و کم بینا هستند.
موسوی با اشاره به اینکه معلولیت این افراد دارای درجات مختلف از ضعیف تا شدید است، تصریح کرد: میزان و درجه معلولیت این افراد توسط کمیسیون تشخیص معلولیت سازمان بهزیستی مشخص می شود.
وی با بیان اینکه ۱۰ درصد از معلولان صومعه سرا، مطلقا نابینا هستند، اظهار کرد: مابقی توان خواهان از معلولان کم بینا بوده و تراکم جمعیتی از نظر جنسیت در این جامعه هدف به صورت مساوی است.
رئیس اداره بهزیستی صومعه سرا در ادامه افزود: علت معلولیت همه این افراد از نظر بینایی، بیماری های مادرزادی و نبود توجه به تنبلی چشم در کودکان است.
وی با اشاره به ۱۵ اکتبر روزجهانی نابینایان و عصای سفید، گفت: متاسفانه هنوز در جامعه ما نگرش صحیحی نسبت به معلولان وجود نداشته و بسیاری از امکانات اجتماعی و رفاهی اولیه اعم از معابر مخصوص برای عبور و مرور، ایجاد امکانات و تسهیلات دسترسی به ادارات و ...برای این افراد فراهم نشده است.
موسوی با تأکید برمحروم بودن معلولان از بسیاری امکانات شهروندی و سهم سه درصدی استخدام در دستگاه های دولتی، تصریح کرد: بسیاری از افراد نابینای تحت پوشش بهزیستی دارای مدارج عالی علمی و هنری بوده ولی متاسفانه بسترهای مناسب اشتغال برای این افراد وجود ندارد.
وی به کمک های حمایتی سازمان بهزیستی به این افراد اشاره و خاطرنشان کرد: پرداخت کمک هزینه تحصیلی، شهریه دانشگاه، اعطای تسهیلات خود اشتغالی به افراد کم بینا، کمک هزینه ساخت مسکن، مقرری ماهیانه و هزینه درمان از جمله حمایت های سازمان بهزیستی است.
رئیس اداره بهزیستی صومعه سرا هچنین با اشاره به برنامه و طرح های پیشگیری از تولد کودک با معلولیت های مادرزادی، افزود: انجام آزمایشات ژنتیک قبل از بارداری به ویژه برای زوجین دارای معلولیت و شرکت در طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم برای کودکان سه تا شش ساله ازجمله مهم ترین توصیه های است که کارشناسان سازمان بهزیستی به زوجین ارائه می دهد.
