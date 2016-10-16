به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فیاض بعدازظهر یکشنبه در مراسم افتتاح یکی از واحدهای صنعتی شهرک بهارستان کرج بر ضرورت حضور متخصصان داخلی و استفاده از دانش بومی تاکید کرد.

وی به اشتغال اولیه ۲۵ نفر و سرمایه گذاری ۱۷۰ میلیارد ریالی این واحد تولیدی اشاره کرد و گفت: در این واحد تولیدی لوله های با قطر پنج متر تولید می شود که در طرح های عمرانی، فاضلاب و شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون وزیر صنعت ابراز امیدواری کرد و گفت: انتظار می رود فاز توسعه این واحد تولیدی با تکنولوژی و ابداعات جدید تا یکسال آینده به بهره برداری برسد.

فیاش به پیگیری و رفع مشکلات واحدهای صنعتی استان البرز در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در همین راستا یکی از واحدهای تولید آرد کشور تا سه ماه آینده و در دهه فجر افتتاح خواهد شد.

فیاض به طرح رونق تولید که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده اشاره کرد و افزود: این طرح به طور جدی در حال پیگیری است و تمامی بخش ها از جمله بانک ها مشارکت خوبی برای اجرای این مهم در دستور کار قرار داده اند.

وی با اشاره به جایگاه استان البرز در حوزه صنعت کشور، بیان کرد: ظرفیت های صنعتی استان البرز بالا است همجواری با تهران باید در موفقیت این استان صنعتی تاثیرگذار باشد.

معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه البرز باید در ردیف ۱۰ استان برتر صنعتی کشور جای بگیرد، گفت: تا کنون ۳۷۰ واحد صنعتی در استان البرز از تسهیلات بانکی بهره مند شده اند که رقم آن حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان محاسبه شده و این روند ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت و معدن خروجی ارائه این تسهیلات برای واحدهای تولیدی را مورد بررسی قرار می دهد، گفت: گروه نظارتی سازمان صنعت و معدن البرز ۱۰ روز است که کار خود را آغاز کرده و تمامی واحدها را مورد بازرسی قرار می دهند.

فیاض نظارت بر هزینه کرد صحیح تسهیلات دریافتی از سوی واحدهای صنعتی را مهم برشمرد و گفت: تا پایان سال جاری، ۱۰ هزار واحد صنعتی در سطوح متوسط و کوچک به چرخه تولید بازخواهند گشت.