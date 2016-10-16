اقدامات فرهنگی هیئت های مذهبی جدی تر دنبال شود

حجت الاسلام احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از گرفتاری ها و مشکلاتی که امروز در جامعه با آن درگیر هستیم مسئله آسیب های اجتماعی بوده که تا حدودی اثرات منفی خود را در جامعه نیز گذاشته است.

وی با تاکید بر اینکه باید از تمامی ظرفیت های موجود برای کند کردن رشد آسیب های اجتماعی و حذف آن در جامعه استفاده کنیم، بیان کرد: یکی از ظرفیت های مهم، نقش آفرین و تأثیرگذار در این حوزه تشکل های دینی به خصوص هیئت های مذهبی است.

مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه هیئت های مذهبی نه تنها در مناسبت های خاص بلکه در تمام طول سال می توانند اقدامات موثری برای کاهش آسیب های اجتماعی انجام دهند، افزود: با توجه به اینکه در هیئت ها امکانات و فضای مناسبی در اختیار بوده و همچنین نذورات مردمی در اختیار آن ها قرار دارد می توانند اقدامات خوبی در این زمینه داشته باشند.

هر هیئت مذهبی تبدیل به یک مرکز آموزشی شود

رضایی، راه اندازی اتاق مشاوره در هر یک از هیئت های مذهبی را یکی از این اقدامات عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ هزار هیئت مذهبی در کشور وجود دارد که اگر این هیئت ها بتوانند هر کدام حداقل از یک طلاق جلوگیری کنند ۹۰ هزار زندگی را سامان داده اند.

وی با بیان اینکه ایجاد فضای مناسب برای ازدواج آسان یکی دیگر از اقداماتی است که می تواند در هیئت های مذهبی انجام شود، بیان داشت: هیئت ها می توانند سالن هایی که در اختیار دارند را با کمترین هزینه در اختیار زوج های جوان قرار دهند یا حتی از نیازمندان پولی دریافت نکنند و از این طریق گامی در جهت انجام ازدواج آسان بردارند.

مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: علاوه بر این مسئولان هیئت ها می توانند با فرهنگ سازی نذورات مردمی را به سمت برگزاری جلسات ازدواج جوانان سوق دهند.

رضایی با بیان اینکه هر هیئت مذهبی می تواند تبدیل به یک مرکز آموزشی شود، بیان داشت: این مساجد می توانند با برگزاری دوره هالی آموزشی در موضوعات مختلف مهارت های زندگی، عفاف و حجاب و طلاق گامی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی بردارند.

وی با تاکید بر اینکه درب هیئت های مذهبی باید همیشه به روی مردم باز باشد و از این فضا به درستی استفاده شود، بیان کرد: علاوه بر همه این ها مسئولان هیئت ها می توانند خانواده هایی که در محل و در محدوده هیئت دچار گرفتاری و مشکلاتی هستند را خودشان شناسایی و برای رفع مشکل آن ها ورود پیدا کنند.

فعالیت های هیئت ها محدود به مناسبت های خاص نشود

مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برخی از هیئت ها بیش از یک میلیارد تومان برای ساختمان هیئت هزینه می کنند، تاکید کرد: نیاز است که هیئت ها در بحث فرهنگ نیز بیش تر هزینه کنند و فعالیت های هیئت ها از حالت محدود بودن خارج و تنها محدود به مناسبت های خاص نباشد.

رضایی با بیان اینکه در حال حاضر برخی از هیئت های مذهبی استان تا حدودی در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی ورود پیدا کرده اند، گفت: با این وجود هنوز اقدامات انجام شده در حدی که در شان استان باشد نیست.