۱۲۸ پروانه بهداشتی در خراسان جنوبی صادرشد/شناسایی۶۴ متخلف بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، کبری ناصری ظهر یکشنبه در کارگروه سلامت استان با اعلام این خبر اظهار کرد: صدور ۲۳ پروانه مسئول فنی کارخانجات تولیدی و صدور و تمدید ۷۷ پروانه ساخت کارخانجات تولیدی از جمله اقدامات شش ماهه نخست سال جاری است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی، افزود: ۲۷۵ مورد بازرسی از کارخانه های مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی از جمله این فعالیت های بوده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از ۱۵۴ مورد بازرسی از مراکز آرایشی و بهداشتی در استان خبر داد و گفت: همچنین از ابتدای سال جاری تعداد ۲۶ مورد شکایت ثبت و پیگیری شده است.

ناصری با بیان اینکه در نظارت های شش ماهه نخست سال جاری ۶۴ مورد تخلف مشاهده کرده ایم، گفت: از این تعداد ۱۸ مورد به مراجع قضایی معرفی شده و ۴۶ مورد کالا نیز معدوم شده است.

ضرورت تشدید نظارت بر عطاری ها

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به مراکز عرضه گیاهان دارویی، بیان کرد: باید نظارت ها بر این مراکز افزایش یابد.

وی ادامه داد: در برخی از عطاری ها فرآورده های دست ساز ترکیبی به فروش می رسد که این امری غیر مجاز بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

ناصری فروش غیر مجاز گیاهان دارویی در عطاری را نگران کننده دانست و افزود: فقط افراد دارای مجوز از سوی دانشگاه های علوم پزشکی بیرجند می توانند فرآورده های دست ساز گیاهی را تولید و عرضه کنند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: باید تمام دستگاه های ذیربط در مبارزه با فروش غیر مجاز داروهای گیاهی در عطاری ها تلاش و همکاری کنند.